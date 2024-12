Clamoroso Osimhen: il PSG fa sul serio, la risposta del Napoli gela tutti!

Il club parigino ha fatto un sondaggio attraverso intermediari per il bomber nigeriano. De Laurentiis non fa sconti.

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe essere lontano dal Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Paris Saint-Germain avrebbe mosso i primi passi concreti per l’attaccante nigeriano.

Il club francese, attraverso alcuni intermediari, ha contattato la dirigenza azzurra per verificare le condizioni di una possibile trattativa. La risposta del Napoli non ha lasciato spazio a interpretazioni: “Il PSG ha chiesto se versare la clausola da 75 milioni è l’unico modo per avere Osimhen. La risposta è stata secca: sì”, rivela il quotidiano.

Non solo il PSG sulle tracce del bomber africano. Il Galatasaray sarebbe pronto a mettere sul piatto la cifra richiesta, ma la volontà del giocatore sembra essere quella di approdare in Premier League. Un ostacolo significativo per tutte le pretendenti è rappresentato dall’ingaggio: “Quei 12 milioni all’anno sono una vera zavorra per chiunque”, sottolinea Il Mattino.