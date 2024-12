“Mi ha dato tanto”: ecco perché Conte rivuole Biraghi al Napoli

Il tecnico azzurro e l’esterno della Fiorentina hanno condiviso una stagione all’Inter con 37 presenze, 3 gol e 7 assist. Un feeling mai interrotto.

La pista che porta Cristiano Biraghi al Napoli si fa sempre più concreta. Dietro l’interesse degli azzurri per il terzino della Fiorentina c’è la forte volontà di Antonio Conte, che ha già allenato il calciatore all’Inter nella stagione 2019/20 con risultati sorprendenti.

I numeri raccontano di un feeling speciale: sotto la guida del tecnico salentino, Biraghi ha toccato l’apice della sua carriera con 37 presenze, 3 reti e 7 assist. Statistiche che testimoniano come il sistema di gioco di Conte abbia esaltato le caratteristiche offensive del terzino mancino.

Le parole dello stesso Biraghi, rilasciate tempo fa, confermano questa sintonia: “Penso che mister Conte sia uno degli allenatori più bravi e preparati del calcio mondiale, mi ha dato tanto. Giocare a certi livelli, con l’obiettivo di vincere in Champions ed Europa League, alza il livello generale dei singoli calciatori”.

Con Spinazzola che non ha convinto sulla fascia sinistra e l’esigenza di Conte di avere esterni affidabili per il suo 3-5-2, il nome di Biraghi emerge come soluzione ideale: un giocatore che conosce già i meccanismi del tecnico e che ha dimostrato di poter rendere al meglio proprio sotto la sua guida.