Rashford vicino al Napoli: escluso dal derby, Amorim lo gela

L’attaccante inglese non convocato per la sfida con il City. Il tecnico dello United lancia segnali sul futuro.

Il futuro di Marcus Rashford potrebbe tingersi d’azzurro. L’attaccante del Manchester United è stato clamorosamente escluso dal derby contro il Manchester City, alimentando le voci di un possibile approdo al Napoli già nella prossima finestra di mercato.

La decisione del nuovo tecnico Ruben Amorim, arrivato dallo Sporting Lisbona dopo l’esonero di Erik ten Hag, non ha risparmiato neanche il giovane Alejandro Garnacho. Una scelta forte che rispecchia la filosofia dell’allenatore portoghese: “Osservo tutto, persino come mangiano e come si vestono”, ha dichiarato in conferenza stampa.

La gestione rigorosa di Amorim arriva in un momento delicato per lo United, che non riesce a ritrovare i fasti dell’era Ferguson. Sono passati undici anni dall’addio di Sir Alex e, nonostante il susseguirsi di allenatori e giocatori, il club continua a navigare in acque turbolente.

L’esclusione eccellente ha acceso i riflettori sul futuro di Rashford. Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli starebbe monitorando con grande attenzione la situazione dell’attaccante inglese. Un suo trasferimento in azzurro gli permetterebbe di ritrovare gli ex compagni Scott McTominay e Romelu Lukaku, scenario che sta già infiammando l’entusiasmo dei tifosi partenopei.