Napoli, spunta Matic per il centrocampo: Sky rivela il piano per gennaio

Il centrocampista serbo del Lione è tra gli obiettivi degli azzurri. L’ex Roma ha un contratto fino al 2025 con i francesi.

Il mercato di gennaio si avvicina e il Napoli studia i rinforzi. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Nemanja Matic, attualmente in forza al Lione. Anche la Fiorentina sarebbe interessata al centrocampista serbo.

L’esperto di mercato di Sky Sport ha fornito i dettagli della trattativa: “Fiorentina e Napoli stanno pensando di puntare su Matic per rinforzare il centrocampo. Il mediano serbo conosce già il campionato italiano grazie alla sua esperienza alla Roma ed è già stato allenato da Conte al Chelsea. Il giocatore sta prendendo in considerazione la possibilità di tornare in Serie A ma prima andrebbero trovate le condizioni per il trasferimento.”

La situazione contrattuale dell’ex Roma, come riportato sul sito di Di Marzio, presenta alcune complessità: “Il classe 1988 ha infatti un altro anno e mezzo di contratto con il Lione, squadra in cui si sta trovando bene e con cui sta trovando anche parecchio spazio. Per lui infatti già 15 presenze in stagione, 11 in Ligue 1 e 4 in Europa League”.

L’esperienza del serbo e la sua conoscenza del campionato italiano potrebbero rappresentare un valore aggiunto per il centrocampo azzurro. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi su questa pista di mercato.