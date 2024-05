Conte al Napoli, Ultim’ora Sky: Accordo in Vista, la decisione su Di Lorenzo

Antonio Conte è sempre più vicino alla panchina del Napoli. L’accordo potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il tecnico ha già scelto Di Lorenzo come capitano.

Conte al Napoli, tutto in pochi giorni. Arrivano le ultimissime indiscrezioni da Sky su Antonio Conte e il prossimo allenatore del Napoli. Un momento decisivo ora per il presidente De Laurentiis che in questi giorni chiave dovrà trovare l’accordo definitivo con l’ex ct della Nazionale.

Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, nonostante De Laurentiis abbia parlato di 10 giorni per l’annuncio, l’intesa potrebbe arrivare in tempi molto più brevi. I legali delle parti sono infatti già al lavoro e potrebbero bastare pochi giorni per raggiungere l’accordo su un triennale di Conte con il Napoli.

Conte al Napoli, le ultime da Sky

Le ultimissime di Sky confermano dunque la forte volontà del presidente De Laurentiis di portare l’allenatore salentino all’ombra del Vesuvio. Un desiderio coltivato già dallo scorso ottobre, quando il patron azzurro contattò Conte per un eventuale arrivo in corso d’opera dopo l’esonero di Rudi Garcia. Alla fine, però, l’ex ct decise di aspettare e di non subentrare a stagione in corso.

Da lì sono ripresi i contatti che hanno portato alla situazione attuale, con le parti sempre più vicine e pronte a definire gli ultimi dettagli del contratto. Un accordo che, secondo le indiscrezioni, potrebbe prevedere un triennale per Conte sulla panchina partenopea.

Inoltre, le ultimissime di Sky rivelano anche una prima scelta importante dell’allenatore pugliese: Antonio Conte avrebbe infatti individuato in Giovanni Di Lorenzo il capitano irrinunciabile per il suo Napoli. Un segnale inequivocabile della stima dell’ex ct nei confronti del terzino azzurro, leader dentro e fuori dal campo.

Infine, un’ultima indiscrezione riguarda lo staff che Conte vorrebbe portare con sé a Napoli. Secondo le informazioni raccolte da Sky, il tecnico avrebbe chiesto la presenza di Lele Oriali, suo fedelissimo collaboratore sia all’Inter che in Nazionale.

Insomma, l’annuncio di Conte al Napoli sembra essere sempre più vicino. De Laurentiis è pronto a chiudere l’accordo nei prossimi giorni per regalare alla piazza partenopea un condottiero di caratura internazionale, in grado di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.