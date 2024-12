Genoa-Napoli, la sensazione su Rafa Marin: Conte ha deciso?

In casa Napoli si respira aria di novità per la difesa. Con l’assenza di Buongiorno, lo spagnolo potrebbe essere la sorpresa di Conte

La trasferta di Genova potrebbe segnare la svolta per Rafa Marin in maglia Napoli. L’assenza di Buongiorno apre nuovi scenari per la difesa azzurra, con Antonio Conte che starebbe valutando un cambio nelle gerarchie.

L’ex difensore del Real Madrid, fortemente voluto dal direttore sportivo Giovanni Manna, non ha ancora avuto la sua grande occasione. Un paradosso per chi era stato presentato dal DS con parole importanti: “È un talento assoluto, ha ampi margini di miglioramento”.

La sensazione è che proprio a Genova possa arrivare la svolta, anche perché lo stesso Conte aveva evidenziato i segnali di crescita del centrale spagnolo. L’impiego di Juan Jesus al suo posto rappresenterebbe infatti una nuova bocciatura per il giovane difensore, chiamato a dimostrare il suo valore.