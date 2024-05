Conte al Napoli, tutte le notizie e gli aggiornamenti Live

Antonio Conte è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla trattativa.

La trattativa per portare Antonio Conte sulla panchina del Napoli entra nel vivo. Ore e giorni decisivi per l’arrivo in azzurro dell’ex ct della Nazionale italiana. Il presidente Aurelio De Laurentiis è appena partito per Ibiza, dove incontrerà gli emissari dell’allenatore per provare a chiudere l’accordo definitivo.

Segui con noi tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla trattativa infuocata tra Conte e il Napoli:

Conte-Napoli: Aggiornamento Live

Conte punta su Buongiorno e Chiesa

Secondo le ultime indiscrezioni, Antonio Conte starebbe già delineando le sue prime mosse di mercato in vista della prossima stagione al Napoli. L’ambizioso tecnico salentino, desideroso di risollevare le sorti del club azzurro, avrebbe individuato in Alessandro Buongiorno e Federico Chiesa due profili particolarmente apprezzati e in linea con la sua idea di calcio.

Conte lavora sul mercato con Manna e De Laurentiis

Conte sta affrontando il tema del mercato e delle ambizioni del club, esprimendo chiaramente la sua volontà di avere a disposizione una rosa ambiziosa e competitiva. De Laurentiis e Manna avrebbero accolto con favore le richieste di Conte riguardanti il mercato, consapevoli dell’importanza di allestire una squadra competitiva per ambire a traguardi ambiziosi nella prossima stagione.

Conte, deciso lo staff: I nomi

I nomi dello staff di Conte a Napoli, mettendo insieme il patrimonio storico e le esperienze precedenti, sono quelli del vice Christian Stellini; di Gianluca Conte, suo fratello e match analyst; dei preparatori atletici Costantino Coratti e Stefano Bruno (che troverebbero Francesco Sinatti). E poi Lele Oriali, con lui all’Inter e in Nazionale.

Lo staff di Conte in Contatto con i Giocatori Azzurri

Mentre le parti lavorano per limare gli ultimi dettagli, lo staff di Conte sembra essersi già messo al lavoro, contattando in via informale alcuni calciatori del Napoli. Un segnale inequivocabile della volontà dell’allenatore di iniziare a costruire il suo progetto in vista della prossima stagione.

Conte allenatore del Napoli: ecco la data del possibile annuncio

L’attesa per l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli potrebbe essere finalmente giunta al termine. Nonostante le recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, che parlava di 10 giorni necessari per l’annuncio del nuovo allenatore, sembra che il presidente azzurro abbia in realtà bluffato.

Conte-Napoli, De Laurentiis a Ibiza per chiudere la trattativa

Secondo le ultime indiscrezioni, De Laurentiis avrebbe inviato un’offerta contrattuale triennale a Conte, con un De Laurentiis ha organizzato un vero e proprio blitz a Ibiza, volando sull’isola spagnola insieme al figlio, al genero e agli altri suoi collaboratori più stretti. L’obiettivo è incontrare gli emissari di Antonio Conte per accelerare sulla trattativa e trovare finalmente un’intesa.

SKY: “Conte al Napoli, avvocati a lavoro per chiudere la trattativa”

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, il Napoli e Antonio Conte continuano ad avvicinarsi per la prossima stagione. Le parti hanno trovato un’intesa di massima su cifre e durata del contratto, che sarà triennale, ma restano ancora alcuni dettagli contrattuali e formali da definire.

Crscitiello: “Conte voleva il Milan! Ha scelto Napoli perchè non aveva offerte. De Laurentiis è tirchio”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, si è scagliato contro l’ipotesi di un arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, criticando aspramente la possibile operazione. Secondo Criscitiello, Conte avrebbe preferito il Milan, ma non avendo ricevuto chiamate dal club rossonero, avrebbe iniziato a parlare con il Napoli.

