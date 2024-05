Conte nuovo allenatore del Napoli: ecco la data del possibile annuncio

Antonio Conte è sempre più vicino al Napoli. Nonostante le dichiarazioni di De Laurentiis, l’annuncio dell’ex ct azzurro potrebbe arrivare già questo weekend.

L’attesa per l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli potrebbe essere finalmente giunta al termine. Nonostante le recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, che parlava di 10 giorni necessari per l’annuncio del nuovo allenatore, sembra che il presidente azzurro abbia in realtà bluffato.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, De Laurentiis non vede l’ora di ufficializzare l’ingaggio dell’ex ct della Nazionale italiana. La trattativa procede infatti spedita, con i legali al lavoro per smussare gli ultimi dettagli dell’accordo.

Conte al Napoli: Quando ci sarà l’annuncio?

E a proposito della data dell’annuncio, il quotidiano sportivo svela che questo potrebbe arrivare addirittura entro questo fine settimana. I 10 giorni menzionati dal patron partenopeo sarebbero dunque un vero e proprio bluff.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione, rivelando che l’annuncio ufficiale di Conte al Napoli potrebbe essere questione di pochi giorni. Il tecnico salentino, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere presentato ai tifosi azzurri già in questo weekend.

Per la presentazione vera e propria, con conferenza stampa e foto di rito, bisognerà invece attendere il rientro dalla Spagna della famiglia De Laurentiis. Ma l’annuncio social, quello tanto atteso dai tifosi partenopei, potrebbe arrivare a strettissimo giro di posta.

Dopo settimane di trattative e voci di mercato, il matrimonio tra Conte e il Napoli sembra dunque essere ormai ad un passo. La piazza azzurra è in trepidante attesa di accogliere il nuovo condottiero, chiamato a riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.