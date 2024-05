Conte al Napoli: Lo Staff Già in Contatto con i Giocatori Azzurri

Antonio Conte è vicinissimo alla panchina del Napoli. Mentre la trattativa entra nel vivo, emerge un retroscena: i membri del suo staff avrebbero già contattato alcuni giocatori partenopei.

Mentre la trattativa per portare Antonio Conte sulla panchina del Napoli entra nel vivo, emergono interessanti retroscene sul possibile arrivo del tecnico salentino all’ombra del Vesuvio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo staff dell’ex ct della Nazionale avrebbe già iniziato a muoversi, contattando in via informale alcuni giocatori della rosa azzurra.

L’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è quello di risollevare il morale della piazza partenopea dopo un’annata decisamente negativa. Per farlo, il patron del Napoli ha scelto un profilo di grande spessore come quello di Conte, sicuramente molto gradito ai tifosi azzurri.

La trattativa per l’ingaggio dell’allenatore pugliese procede spedita, anche se alcune questioni economiche e contrattuali richiedono ancora del tempo per essere definite. “È un’operazione da 60 milioni di euro complessivi – cifre che per un allenatore il Napoli non ha mai toccato. Poi anche i contratti, molto lunghi, del Napoli portano via tempo”, si legge sul quotidiano romano.

Lo staff di Conte in Contatto con i Giocatori Azzurri

Mentre le parti lavorano per limare gli ultimi dettagli, lo staff di Conte sembra essersi già messo al lavoro, contattando in via informale alcuni calciatori del Napoli. Un segnale inequivocabile della volontà dell’allenatore di iniziare a costruire il suo progetto in vista della prossima stagione.

Secondo il Corriere dello Sport, i membri dello staff che avrebbero avviato questi contatti sarebbero il vice Christian Stellini, il match analyst Gianluca Conte (fratello di Antonio), i preparatori atletici Costantino Coratti e Stefano Bruno, oltre al fedelissimo Lele Oriali.

Insomma, nonostante la trattativa richieda ancora del tempo per essere definita, Conte e il suo entourage sembrano già proiettati verso Napoli. Un segnale importante dell’ambizione e della determinazione dell’allenatore, pronto a sposare il progetto azzurro e a riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.