Zazzaroni: “De Laurentiis sa che con Conte il Napoli può tornare in Paradiso”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, analizza il possibile arrivo di Antonio Conte al Napoli, sottolineando come De Laurentiis conosca il valore dell’allenatore.

In un editoriale sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha parlato del possibile arrivo di Antonio Conte al Napoli, sottolineando come il presidente Aurelio De Laurentiis sia ben consapevole del valore dell’allenatore salentino.

Conte-Napoli: Le parole di Zazzaroni

“Antonio Conte è esigentissimo con se stesso e con gli altri, con la squadra e la dirigenza: può portarti in paradiso, ma anche allo sfinimento, se non ne comprendi la natura e il senso della richiesta,” scrive Zazzaroni. “Costa tanto, come tutti i migliori, il cui valore viene sempre più spesso misurato col denaro: non c’è bisogno di spiegarlo a De Laurentiis che per tutta la vita ha masticato Hollywood.”

Secondo il direttore del quotidiano sportivo, se c’è un allenatore che può rilanciare immediatamente il Napoli, questo è proprio Conte, e la gente del Maradona lo sa bene.

Zazzaroni aveva affrontato l’argomento anche ai microfoni di Pressing: “Trovo che l’arrivo di Conte al Napoli sia obbligatorio per un campionato che ha perso Allegri, Sarri, Mourinho e che perderà campioni come Osimhen, Lukaku, Giroud, Luis Alberto e forse anche Dybala. A questo punto dobbiamo pensare che occorra anche qualche vero fuoriclasse in panchina o del campo altrimenti la Serie A è svilita. Il ritorno di Conte è fondamentale per tutti, non solo per il Napoli. C’è una piazza che aspetta solo lui per rilanciarsi ma anche l’appeal del campionato italiano.”

Insomma, secondo Zazzaroni, De Laurentiis è perfettamente consapevole del valore di un allenatore come Conte, che può rappresentare la svolta decisiva per riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo. Un’operazione che, nonostante i costi elevati, potrebbe rivelarsi fondamentale non solo per la piazza partenopea, ma per l’intero movimento calcistico nazionale.