De Laurentiis e Conte sono due vincenti: pronti due rinforzi a gennaio

Gli azzurri secondi in classifica puntano a rinforzare la rosa: priorità alla difesa dopo l’infortunio di Buongiorno

La stagione del Napoli sta procedendo secondo i piani, con la squadra che occupa il secondo posto in classifica a sole due lunghezze dall’Atalanta. Un rendimento che avvicina gli azzurri all’obiettivo primario: il ritorno in Champions League.

L’ambizione di De Laurentiis e Conte, però, spinge la società a guardare oltre. Il presidente e il tecnico, accomunati dalla mentalità vincente, hanno già pianificato la strategia per il mercato di gennaio. L’infortunio di Buongiorno ha reso prioritaria la ricerca di un nuovo difensore centrale, con Ismajli e Kiwior in cima alla lista dei desideri.

Non solo difesa nei piani del club partenopeo. Conte ha messo gli occhi su Patrick Dorgu per rinforzare le fasce. L’allenatore pugliese, che vede nel giovane esterno del Lecce il profilo ideale per il suo gioco, ha già avuto un colloquio con il calciatore. Per strapparlo ai salentini servirà una proposta convincente, con la possibilità di inserire contropartite tecniche nell’operazione.