Il Mattino: “Zerbin all’Empoli, Ismajli si avvicina al Napoli”

Il Napoli ha trovato l’intesa per il prestito dell’esterno agli azzurri toscani. Operazione che può accelerare l’arrivo del difensore albanese.

Il Napoli intensifica le operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la società partenopea ha definito il prestito di Alessio Zerbin all’Empoli.

Il quotidiano napoletano svela i dettagli dell’operazione: “Il vertice con Roberto Gemmi dell’Empoli ha dato i risultati sperati perché proprio nel primo pomeriggio di ieri martedì 17 dicembre è arrivato l’accordo per il prestito di Alessio Zerbin al club di D’Aversa. Ovviamente, c’è anche lo zampino di Conte che avrebbe fatto di tutto per favorire il suo amico del cuore sulla panchina empolese”.

L’operazione Zerbin potrebbe essere decisiva per un altro obiettivo del Napoli: Ardian Ismajli. Il difensore albanese, 28 anni, ha già un accordo con il club di De Laurentiis per giugno, ma l’infortunio di Buongiorno potrebbe accelerare i tempi del suo arrivo in azzurro già a gennaio.