Napoli-Ismajli, colpo di scena: l’Empoli tenta il rinnovo

L’intermediario del difensore albanese rivela i dettagli della trattativa e il tentativo di Corsi di blindare il centrale con un nuovo contratto.

Il futuro di Ardian Ismajli potrebbe tingersi d’azzurro, ma la strada non è in discesa. Serxhio Mezi, intermediario del difensore dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Telecapri durante la trasmissione ‘Il Napoli su Telecapri’ per fare il punto sulla situazione.

“Il Napoli segue Ismajli da almeno un anno”, ha rivelato Mezi, “Esistono ottimi rapporti tra Corsi e De Laurentiis, e questo è sicuramente un aspetto positivo. Tuttavia, la trattativa richiederà del tempo. Bisogna comprendere le ambizioni del calciatore, se preferisce restare in Italia o valutare opportunità all’estero”.

Sul tema contratto, l’intermediario ha chiarito la posizione del club toscano: “Il presidente Corsi non intende cederlo a parametro zero, ma nemmeno per un piccolo indennizzo a gennaio. Gli ha conferito la fascia da capitano e, da quanto mi risulta, ha già presentato una proposta di rinnovo che il Napoli sta attualmente valutando”.

Mezi ha poi svelato un retroscena: “I contatti con il Napoli risalgono all’era Giuntoli, poi con il suo addio la situazione è mutata. Il trasferimento era già stato pianificato per lo scorso gennaio, ma sono sorti alcuni problemi”. Sull’interesse di altri club: “Un anno e mezzo fa lo proposi al Bologna, ma Thiago Motta non lo volle. L’opzione Juventus è da escludere. Per giugno potrebbe essere un obiettivo del Napoli a parametro zero, mentre a gennaio la vedo difficile. Corsi chiederà una cifra importante per il cartellino, per questo ha preferito proporre il rinnovo”.