Zhegrova-Napoli, l’agente conferma: “Trattativa reale, ma c’è anche una Big europea”

L’intermediario Mezi svela i dettagli della trattativa per l’esterno kosovaro.

Importanti novità sul futuro di Edon Zhegrova. Serxhio Mezi, intermediario per l’Italia dell’esterno offensivo del Lille, è intervenuto a ‘Il Napoli su Telecapri’ per fare il punto sulla trattativa che potrebbe portare il calciatore in azzurro.

“Il Napoli è interessato a Zhegrova da diverso tempo e lo vuole concretamente”, ha rivelato Mezi, “c’è stato un tentativo anche nell’ultima sessione di mercato. L’ostacolo principale è rappresentato dalla richiesta del Lille, che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Posso confermare che ci sono stati contatti con Manna“.

Sul futuro del giocatore, l’intermediario ha delineato due possibili scenari: “Al momento Zhegrova ha due opzioni concrete: il Napoli e il Barcellona. Queste sono le prospettive attuali per il suo futuro, ma naturalmente molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore in presenza di offerte concrete”.

Mezi ha poi aggiunto un dettaglio importante: “Il Napoli offrirebbe maggiori garanzie di impiego rispetto al Barcellona, un aspetto che stiamo valutando attentamente in vista del mercato di gennaio. Bisognerà però considerare anche il percorso del Lille in Champions League”.