Sky – Il Napoli apre allo scambio Raspadori-Danilo! Kiwior si allontana

L’infortunio di Buongiorno spinge gli azzurri a cambiare strategia: si cerca un titolare immediato per la difesa.

Il Napoli cambia strategia sul mercato. Secondo quanto rivelato da Sky Sport attraverso l’inviato Francesco Modugno, l’infortunio di Buongiorno, che lo terrà fuori non meno di 6 settimane, ha costretto il club a rivedere completamente i propri piani.

“Serve un giocatore già pronto, autorevole”, ha spiegato Modugno ai microfoni di Sky Sport, illustrando la nuova strategia della coppia Manna-Conte. “Non si cerca più un’alternativa ai titolari, ma un difensore centrale pronto a scendere in campo da subito”.

L’identikit porta dritto a Danilo: il difensore della Juventus è il primo nome sulla lista del Napoli, che starebbe valutando uno scambio con Raspadori. Tutto dipenderà dalle riflessioni del calciatore bianconero, ma l’operazione non è impossibile. Più complicata invece la pista che porta a Kiwior: i primi approcci con l’Arsenal non hanno generato grande ottimismo.

Un’alternativa potrebbe essere Luiz Felipe, svincolato dall’Al-Ittihad, ma come rivelato da Modugno: “Al momento non è in cima alla lista delle preferenze di Manna”.

Per la trasferta di sabato contro il Genoa, intanto, dovrebbe essere Juan Jesus a sostituire l’infortunato Buongiorno: “È la soluzione più accreditata al momento, anche se alternative non mancano”, ha concluso il giornalista.