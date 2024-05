Conte-Napoli, blitz di De Laurentiis a Ibiza per chiudere l’accordo

De Laurentiis vola a Ibiza per un incontro decisivo con gli emissari di Antonio Conte. L’obiettivo è trovare l’accordo per portare l’allenatore sulla panchina del Napoli.

Ore decisive per il futuro del Napoli e per la scelta del prossimo allenatore. Antonio Conte rimane la prima scelta del presidente Aurelio De Laurentiis, ma non c’è ancora un accordo tra le parti, che provano a trattare e chiudere subito. In questo contesto, arrivano aggiornamenti decisivi sulla trattativa dal quotidiano Il Mattino.

Secondo quanto riportato, De Laurentiis ha organizzato un vero e proprio blitz a Ibiza, volando sull’isola spagnola insieme al figlio, al genero e agli altri suoi collaboratori più stretti. L’obiettivo è incontrare gli emissari di Antonio Conte per accelerare sulla trattativa e trovare finalmente un’intesa.

Le parti stanno discutendo sul contratto inviato, ma non hanno ancora trovato la quadra. Sembra che qualcosa sia cambiato nella testa di Conte in queste ore: dopo un anno di riposo, l’allenatore non vede l’ora di tornare in panchina e la corte del Napoli lo ha colpito e spiazzato.

Tuttavia, Secondo quanto rivela l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, Conte non è disposto a fare sconti sulla sua busta paga e sul suo staff. La trattativa è tutta legata ai bonus, alle prebende, ai diritti di immagine e al numero dei collaboratori da portare a Castel Volturno. C’è una parte dello stipendio che De Laurentiis vorrebbe legare ai piazzamenti, mentre Conte la vorrebbe fissa, come sempre nei suoi contratti.

Insomma, il Napoli vuole Conte e Conte vuole il Napoli, ma non c’è ancora un punto d’incontro. Ora si sta lavorando per trovare l’accordo, ma il tempo stringe ed è fatale che l’attesa non possa protrarsi di molto.

Se l’operazione Conte dovesse saltare, il Napoli ha pronta l’alternativa. Vincenzo Italiano non aspetterà in eterno e, dopo la finale di Atene di domani sera, deciderà il suo futuro. Se non dovesse arrivare la fumata bianca con Conte, l’alternativa sarebbe Stefano Pioli.