Crscitiello: “Conte voleva il Milan! Ha scelto Napoli perchè non aveva offerte. De Laurentiis è tirchio” – VIDEO

Michele Criscitiello, critica l’eventuale arrivo di Antonio Conte al Napoli, accusando De Laurentiis di essere tirchio e mettendo in guardia l’allenatore.

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, si è scagliato contro l’ipotesi di un arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, criticando aspramente la possibile operazione. Secondo Criscitiello, Conte avrebbe preferito il Milan, ma non avendo ricevuto chiamate dal club rossonero, avrebbe iniziato a parlare con il Napoli.

Criscitiello ha accusato De Laurentiis di essere “sportivamente tirchio” e di non essere disposto a pagare gli 8 milioni di euro l’anno di stipendio richiesti da Conte. Inoltre, ha messo in dubbio la volontà del patron azzurro di accontentare le richieste dell’allenatore sul mercato.

Criscitiello su Conte al Napoli

Ecco le parole del direttore di SportItalia: “Quando Pedulà parlava di Conte Napoli così vicini io ho scritto a Pedulà, ho detto ma stai un attimo calmo perché va bene che le prendi tutte però Conte al Napoli mi sembra un attimo forte perché il Napoli è senza Champions perché guadagna 8 milioni di euro a stagione.

De Laurentiis che giustamente a livello sportivo abbastanza tirchio ti dà 8 milioni senza gli introiti della Champions?

Ci sono delle cose anomale, ma Pedullà è andato spedito per la sua strasa, ha avuto e sta avendo ragione su tutta la linea.

Conte aveva puntato Milan, Milanello, aveva puntato alla Lombardia e voleva fare l’allenatore del Milan. Il club Rossonero non lo ha mai chiamato, a quel punto l’unico progetto realizzabile era il Napoli. Ma andare a Napoli in questo momento con De Laurentiis, sapendo che lì ha fallito anche Ancelotti, per me Conte si sta prendendo un rischio che oggi nella sua carriera non doveva prendersi”.

Criscitiello ha poi aggiunto: “Se prendi Conte è perché adesso sai che in un anno hai sbagliato tutto e devi far calmare la piazza e i tifosi. De Laurentiis sta facendo questa operazione, la sta facendo con la testa ai tifosi, perché De Laurentiis, uno che guarda i conti.

Col cavolo gli da per tre anni, per 8 milioni, 24 al lordo, aumenta quasi al doppio tutti quei soldi ad Antonio Conte? perché poi diventa, tra virgolette, presidente ostaggio dell’allenatore. Conte vuole i calciatori veri.

Già il fatto, se De Laurentiis consentirà a Conte di portarsi Oriali, per me è già una sconfitta di De Laurentiis. Io presidente accetto che tu mi porti Oriali a fare cosa? A cosa serve Oriali? Nella nazionale potevo capire, all’Inter ci poteva stare, uomo immagine, uomo nerazzurro, lo porta all’Inter, ci sta.

Ma se fosse andato al Milan, Oriali non poteva entrare a Milanello mi sembra abbastanza chiaro, è lo stesso Oriali che avrebbe detto “no! Non ci vengo”. A Napoli ha Santoro, hai una struttura dirigenziale già pronta uno come Oriali a cosa ti serve?

E lì già secondo me c’è il primo motivo di potenziale scontro. Se De Laurenti si dice di no, Conte la prende sul personale. Se gli dovesse dire di sì già, è la dimostrazione che sta consegnando il Napoli nelle mani di Conte”.

Le parole di Criscitiello hanno scatenato le ire dei tifosi del Napoli sui social, che hanno contestato duramente le sue affermazioni.