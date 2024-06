SKY: Conte-Napoli, la Firma attesa tra Martedì e Mercoledì. Le ultime

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, la firma di Conte con il Napoli è slittata a martedì o mercoledì. Di Marzio conferma l’accordo raggiunto.

L’attesa per l’annuncio ufficiale di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli si prolunga ancora un po’. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la firma del contratto dell’ex tecnico di Juventus e Inter è slittata a martedì o mercoledì, posticipando di qualche giorno l’inizio dell’era Conte a Napoli.

Accordo Raggiunto su Tutto

Nonostante il piccolo ritardo, Di Marzio conferma che l’accordo tra le parti è stato raggiunto su tutti i dettagli: “Raggiunto l’accordo su stipendio e durata del contratto, manca soltanto la firma che precederà l’annuncio ufficiale”.

Appuntamento tra Martedì e Mercoledì

Inizialmente si era parlato di lunedì 3 giugno come data per l’ufficialità di Conte al Napoli, ma secondo le informazioni di Sky Sport, bisognerà attendere ancora un paio di giorni: “Tra martedì 4 e mercoledì 5 giugno dovrebbe esserci la firma del contratto di Conte con il Napoli, che legherà l’ex Juventus e Inter alla società di Aurelio De Laurentiis”.

L’Attesa dei Tifosi

Dopo settimane di trattative e indiscrezioni, i tifosi del Napoli attendono con ansia l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Antonio Conte, considerato il profilo ideale per guidare il club partenopeo verso nuovi successi dopo la conquista dello Scudetto.

Un’Era Nuova per il Napoli

L’arrivo di Conte segnerà l’inizio di una nuova era per il Napoli, con l’ambizione di confermarsi ai vertici del calcio italiano e di puntare a traguardi importanti anche in Europa. Con la sua grinta e la sua fame di successi, il tecnico salentino rappresenta una scelta di grande prestigio per il club azzurro.

In conclusione, nonostante il piccolo slittamento, l’annuncio ufficiale di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli sembra essere ormai imminente. Tra martedì e mercoledì, il tecnico salentino apporrà la firma sul contratto che lo legherà al club partenopeo, dando il via a una nuova avventura ricca di aspettative e ambizioni.