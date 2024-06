GAZZETTA – Rinnovo Kvaratskhelia, Manna ha incontrato gli agenti del georgiano: le ultime

Il Napoli blocca l’interesse del PSG per Kvaratskhelia. Rinnovo in vista con possibile inserimento di clausola rescissoria.

Nel mondo del calcio, le voci sulle possibili trattative sono all’ordine del giorno, e la situazione di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante sinistro del Napoli, non fa eccezione. Il giocatore georgiano, figura chiave nella squadra partenopea, è stato oggetto di interesse da parte del ricchissimo club del Paris Saint-Germain, ma sembra che il club italiano non abbia alcuna intenzione di lasciarlo partire.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta, Kvaratskhelia è considerato da Antonio Conte e dalla dirigenza partenopea come il giocatore simbolo della rifondazione in corso. Nonostante l’offerta del PSG, che sembra essere stata respinta senza esitazione, il Napoli è determinato a trattenere il proprio talento.

Le trattative per il rinnovo del contratto di Kvaratskhelia erano già in corso, ma l’ultimo incontro tra il Direttore Sportivo Giovanni Manna e gli agenti del giocatore a Milano ha confermato l’intenzione del Napoli di non cedere alle lusinghe esterne. Conte ha inserito il giocatore come garanzia tecnica, evidenziando l’importanza che riveste all’interno del progetto del club.

Nonostante le rassicurazioni sulle intenzioni del giocatore di restare al Napoli, la dirigenza sta valutando la possibilità di inserire una clausola rescissoria nel nuovo contratto, rendendo così più chiara la situazione per il futuro. Si parla di una possibile clausola accessibile dall’estate del 2025, che potrebbe rappresentare un incentivo per Kvaratskhelia a rimanere fedele al club anche di fronte alle tentazioni economiche offerte dal PSG.