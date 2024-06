Kvaratskhelia non si muoverà dal Napoli: per Conte è troppo importante

Kvaratskhelia non si muoverà dal Napoli: è lui uno dei pilastri del futuro del club azzurro che sarà guidato nella prossima stagione da Conte.

Kvaratskhelia rimarrà al Napoli nonostante il ‘corteggiamento’ del PSG. Antonio Conte, il nuovo timoniere del club partenopeo, ha reso chiaro come il talento georgiano sia fondamentale per i suoi piani futuri.

Il Corriere dello Sport di oggi riporta che Kvaratskhelia sarà uno dei fulcri del prossimo progetto del Napoli. “Kvara sì,” dichiara il giornale. “E sia chiaro: non un ‘oui’, alla francese, verso il PSG, ma un sì inequivocabile, ovunque. A cominciare da Napoli, che in questo momento è sotto l’assalto dei parigini per l’illusionista georgiano: 110 milioni è l’offerta che hanno presentato; 110 milioni è stata la risposta netta del club azzurro.”

Il giocatore georgiano non è sul mercato, essendo considerato uno dei pilastri del futuro del Napoli e uno degli irrinunciabili per Conte. La prospettiva di lavorare con l’ex allenatore dell’Inter ha rafforzato la volontà di Khvicha di rimanere e di mettere nuovo entusiasmo nella sua esperienza partenopea.

“Kvaratskhelia non è in vendita, è un pilastro del futuro, è uno degli incedibili di Conte. Ed è proprio la prospettiva di lavorare con lui che ha indotto Khvicha a dare assoluta disponibilità a proseguire con rinnovato entusiasmo la propria esperienza napoletana”.

Il direttore sportivo Manna ha intensificato i colloqui con l’entourage di Kvaratskhelia, incluso il suo agente Mamuka Jugeli. Le trattative per il rinnovo del contratto sono riprese con un incontro tenutosi di recente a Milano. La fiducia è alta: “un sì, non un oui, è la miglior strategia per scrivere una storia a lieto fine,” riporta il quotidiano sportivo.

“Il ds Manna, il grande tessitore della questione-allenatore, ha parallelamente riaperto il binario della comunicazione con l’entourage del giocatore, con il suo agente Mamuka Jugeli: i colloqui per il rinnovo sono ripartiti con un incontro andato in scena in questi giorni a Milano”.

Il Napoli si prepara così a una nuova era sotto la guida di Conte, con Kvaratskhelia pronto a essere uno dei pilastri su cui costruire il futuro successo del club.