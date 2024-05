Accordo Kvara-PSG: Risposta clamorosa di De Laurentiis

Il Napoli respinge il pressing del PSG per Kvaratskhelia. De Laurentiis lo considera incedibile, a meno di un’offerta “indecente”.

Il Napoli è al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione, ma non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il PSG avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il giocatore georgiano, ma la risposta di Aurelio De Laurentiis è stata perentoria.

Kvara tra gli Intoccabili di Conte

Il presidente del Napoli ha dichiarato Kvaratskhelia incedibile, inserendolo tra gli 8 giocatori considerati intoccabili dal futuro allenatore Antonio Conte. Una posizione ferma e decisa, nonostante il pressing del club francese.

Offerta da 100 Milioni Respinta

Il PSG avrebbe già confezionato un’offerta da 100 milioni di euro per l’attaccante georgiano, ma per De Laurentiis questa cifra non è sufficiente per far vacillare la sua posizione di fermezza sulla permanenza di Kvara in azzurro.

Napoli Blindato su Kvara: De Laurentiis Fissa il Prezzo

Secondo il Corriere dello Sport, l’unico modo per far cambiare idea al Napoli sarebbe un’offerta “indecente, shock” da 150 milioni di euro o addirittura superiore. Solo una proposta di questo tipo potrebbe spingere De Laurentiis a cedere il georgiano al PSG.

Kvara, Perno della Ricostruzione Azzurra

Il presidente partenopeo ha intenzione di trattenere Kvaratskhelia per farlo diventare il perno della ricostruzione della squadra napoletana. Un progetto ambizioso che passa necessariamente dalla permanenza dei migliori talenti in rosa.

De Laurentiis ha lanciato un messaggio chiaro al PSG e al resto del mercato: Khvicha Kvaratskhelia è incedibile, a meno di offerte “shock” che rasentino le tre cifre. Una presa di posizione netta che dimostra la volontà del Napoli di mantenere intatto il nucleo della squadra in vista della prossima stagione e del nuovo corso targato Conte.