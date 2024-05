De Laurentiis respinge il PSG, Kvaratskhelia non si muove dal Napoli: rinnovo e numero di maglia preferito per trattenerlo

De Laurentiis è deciso a non cedere alle lusinghe del PSG e a mantenere Kvaratskhelia al Napoli: due le proposte del patron per convincerlo.

Il futuro dell’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, sembra essere al centro dell’attenzione del calciomercato estivo. L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela che il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, è determinato a trattenere il giocatore georgiano nonostante l’interesse del PSG.

Secondo quanto riportato dal giornale sportivo, il Paris Saint-Germain è pronto ad offrire una cifra considerevole per assicurarsi i servigi di Kvaratskhelia. Ma De Laurentiis è deciso a non cedere alle lusinghe finanziarie del club francese. Oltre a garantire un rinnovo contrattuale al giocatore, il presidente del Napoli sarebbe disposto a concedergli anche il numero di maglia che preferisce.

La maglia numero sette, desiderata dal giocatore, era precedentemente indossata da Eljif Elmas, ma con la partenza del macedone, ora è disponibile per Kvaratskhelia. Questa mossa potrebbe rappresentare un ulteriore incentivo per il giovane talento a rimanere al Napoli e continuare a crescere sotto la guida del tecnico Antonio Conte.

Parlando dell’interesse del PSG per il giocatore, il procuratore di Kvaratskhelia ha confermato le trattative in corso, sottolineando l’importanza del rinnovo contrattuale proposto dal Napoli. Le discussioni con l’agente del giocatore, Mamuka Jugeli, sembrano essere in corso da diverse settimane, con l’intenzione di garantire un adeguato aumento salariale e l’inclusione di una clausola rescissoria.

Il Napoli, pertanto, si prepara a mettere sul piatto un’offerta competitiva per trattenere Kvaratskhelia, che supererà di gran lunga i 100 milioni di euro offerti dal PSG. L’obiettivo del club azzurro è chiaro: mantenere uno dei talenti più promettenti del calcio europeo e consolidare la sua squadra per la prossima stagione.