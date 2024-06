TUTTOSPORT – Intreccio Juventus-Napoli: bianconeri su Raspadori, agli azzurri piace Chiesa

Possibile scambio di mercato tra Napoli e Juventus che vede per protagonisti Giacomo Raspadori e Federico Chiesa.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Intrighi e trattative animano il mercato, con Juventus e Napoli al centro di un possibile scambio di interessi che potrebbe ‘scaldare’ l’ambiente calcistico. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, il club bianconero è fortemente interessato a Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, mentre il cuore partenopeo non disdegnerebbe Federico Chiesa, giocatore della Juventus.

“Giacomo Raspadori è un altro pallino di Giuntoli”, si legge sul quotidiano sportivo, che però non lascia vita facile ai bianconeri: l’ormai nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, potrebbe porre ostacoli alla trattativa, decidendo di “alzare il muro” per trattenere i propri giocatori. Dall’altra parte, a Napoli c’è grande interesse per Federico Chiesa, considerato “il miglior esterno offensivo italiano” da Conte.

“Si torna a parlare di Giacomo Raspadori, che è un altro pallino di Giuntoli: tuttavia anche in questo caso Conte potrebbe decidere di alzare il muro. A Torino invece c’è Federico Chiesa che per Conte, anche nell’ottica di un ritorno a un sistema di gioco più offensivo stile 4-2-4, è il miglior esterno offensivo italiano”.

Poi ancora: “Ora c’è la Nazionale, nei pensieri del figlio d’arte, ma il suo entourage sta lavorando per il futuro: nei piani c’è l’incontro con Giuntoli per discutere il rinnovo con la Juventus, ma nel frattempo Manna può portare avanti i contatti per un calciatore che piace molto anche al presidente De Laurentiis”.

Nonostante l’entusiasmo suscitato da queste possibili mosse di mercato, si prevede che le trattative saranno ardue. Chiesa, in particolare, richiede un ingaggio considerevole, con una cifra che si aggira intorno ai 7 milioni di euro. Un’impresa che potrebbe richiedere negoziati delicati e una strategia ben definita da entrambe le parti coinvolte.