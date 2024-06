Spalletti, Vieni al Mio Matrimonio? La Risposta del Ct Azzurro è da Applausi – VIDEO

Spalletti “testimone” a sorpresa: il ct dell’Italia dice sì all’invito al matrimonio di un tifoso! Il video spopola sui social, Luciano “re” del web.

Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, non smette mai di stupire. Dopo aver guidato gli Azzurri alla vittoria per 2-1 contro l’Albania all’esordio degli Europei 2024, il tecnico toscano si è reso protagonista di un divertente siparietto durante il ritiro della Nazionale a Iserlhon, in Germania.

“Mister, vieni al mio matrimonio?” La proposta di un tifoso a Spalletti

Un gruppo di ragazzi di Siena, in terra tedesca per un addio al celibato, ha deciso di fare un tentativo audace: chiedere a Spalletti di fare da testimone al matrimonio di uno di loro. Appostati all’esterno del campo di allenamento dell’Italia, i tifosi hanno colto l’occasione per rivolgere all’allenatore azzurro questa insolita richiesta.

Spalletti dice sì: “Guarda che poi vengo eh!”

Di fronte alla proposta “indecente”, Spalletti non si è tirato indietro. Con il sorriso sulle labbra, il ct si è fermato con la macchina davanti ai ragazzi e ha risposto con la sua proverbiale simpatia: “Guarda che poi vengo eh!”. Una battuta che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi, felici di aver ricevuto una risposta positiva dal loro idolo.

Il video spopola sui social: Spalletti “re” del web

Il simpatico siparietto tra Spalletti e i tifosi è stato immortalato in un video, diventato in poco tempo virale sui social network. Pubblicato su Instagram dall’account @tommulo7, il filmato ha fatto il giro del web, suscitando l’ilarità e l’affetto dei sostenitori azzurri. Ancora una volta, il ct toscano si conferma “re” della simpatia e della disponibilità.

Dal campo all’altare: Spalletti, un ct tuttofare

L’episodio di Iserlhon dimostra come Luciano Spalletti sia un allenatore a 360 gradi, capace di passare con disinvoltura dal rettangolo verde all’altare. Mentre lavora per migliorare il gioco dell’Italia dopo la vittoria contro l’Albania, il ct trova sempre il modo di regalare sorrisi e momenti di leggerezza, rafforzando il suo legame con i tifosi.

Chissà se Spalletti manterrà davvero la promessa fatta al tifoso di Siena. Di sicuro, il tecnico toscano ha dimostrato ancora una volta di essere un personaggio unico nel panorama calcistico, in grado di unire serietà e simpatia come pochi altri.

Segui Napolipiu.com per restare sempre aggiornato sulle ultime novità riguardanti l’Italia agli Europei 2024 e per scoprire tutti i retroscena e le curiosità sul cammino degli Azzurri nella competizione continentale.