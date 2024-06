Schira: “Buongiorno vuole Conte e il Napoli, il Torino pensa a Luperto per sostituirlo”

Alessandro Buongiorno vuole lavorare con Antonio Conte e ha scelto il Napoli. Il Torino, guarda a Sebastiano Luperto dell’Empoli come sostituto.

Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino e impegnato con la nazionale italiana agli Europei, ha fatto la sua scelta: vuole essere allenato da Antonio Conte e indossare la maglia del Napoli nella prossima stagione.

Il giovane centrale è il principale obiettivo di mercato del Napoli per rinforzare un reparto difensivo che ha mostrato diverse lacune nell’ultima annata.

Buongiorno vuole Conte e il Napoli

Conscio della volontà di Buongiorno di cambiare maglia, il Torino si è già messo alla ricerca di un sostituto adeguato. Secondo le indiscrezioni riportate su X (ex Twitter) dal giornalista Nicolò Schira, i granata avrebbero individuato in Sebastiano Luperto dell’Empoli il profilo ideale per rimpiazzare Buongiorno.

Il Torino ssu Luperto

Sebastiano Luperto, difensore centrale classe 1996, ha un passato nelle giovanili del Napoli prima di essere ceduto all’Empoli nel 2019. In Toscana, Luperto ha collezionato 125 presenze e 5 gol in diverse stagioni, non consecutive.

Bologna e Cagliari su Luperto

Oltre al Torino, anche Bologna e Cagliari avrebbero mostrato interesse per Luperto, secondo quanto riportato da Schira. Un indizio del valore del difensore campano, che potrebbe lasciare Empoli dopo quattro stagioni di alto livello.

Il Napoli punta Buongiorno per Conte

Dal canto suo, il Napoli sembra determinato a portare Buongiorno all’ombra del Vesuvio per accontentare le richieste di Antonio Conte, neo allenatore azzurro. Il tecnico salentino avrebbe individuato nel difensore granata un elemento cardine per il suo progetto tattico.

Con Buongiorno desideroso di lavorare con Conte e il Torino alla ricerca di un sostituto, le basi per l’affare tra i due club sembrano essere state gettate. Ora toccherà alle società trovare l’intesa economica per permettere al difensore di coronare il suo desiderio di vestire la maglia del Napoli.