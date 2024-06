Buongiorno-Napoli, incontro Manna-Riso: c’è l’accordo col giocatore. Ecco cosa manca per chiudere

Buongiorno-Napoli, incontro Manna-Riso: c’è l’accordo col giocatore per un quinquennale a 3 milioni a stagione. Manca l’intesa col Torino, che spera nell’Europeo per aumentare le pretese.

Il Napoli fa sul serio per Alessandro Buongiorno, difensore del Torino e primo obiettivo di Antonio Conte per rinforzare la retroguardia azzurra. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il summit milanese di mercoledì scorso tra il direttore sportivo partenopeo Giovanni Manna e l’agente del giocatore, Giuseppe Riso, ha messo il club di De Laurentiis in una posizione di vantaggio nella corsa al centrale granata.

Intesa di massima tra Buongiorno e il Napoli: contratto di 5 anni a 3 milioni a stagione

L’incontro tra Manna e Riso ha portato a un’intesa di massima tra Buongiorno e il Napoli. Il difensore, che vede in Conte e nel club azzurro il giusto step successivo per la sua carriera, avrebbe già dato il suo assenso a un contratto di 5 anni a 3 milioni di euro a stagione più bonus. Un accordo importante, che dimostra la volontà del giocatore di approdare all’ombra del Vesuvio.

Napoli in vantaggio su Milan, Inter e Tottenham

Grazie all’intesa raggiunta con Buongiorno, il Napoli ha messo la freccia su Milan, Inter e Tottenham, le altre pretendenti al difensore del Torino. Un vantaggio non da poco nella corsa al centrale granata, che rappresenta il primo obiettivo di Conte per la sua difesa.

Resta da convincere il Torino: Cairo spera nell’Europeo per aumentare le pretese

Nonostante l’accordo tra Buongiorno e il Napoli, resta da convincere il Torino. Il presidente Urbano Cairo, che pubblicamente ha smentito la possibile cessione del suo gioiello, non ha fretta e spera nella vetrina dell’Europeo per aumentare le pretese economiche. Al momento, il centrale granata è valutato oltre 40 milioni di euro.

Conte aspetta Buongiorno: il difensore al centro del progetto azzurro

Antonio Conte aspetta con ansia l’arrivo di Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino è il primo nome sulla lista del tecnico leccese per rinforzare la retroguardia azzurra e rappresenta un tassello fondamentale per il suo progetto tattico. Con l’accordo già raggiunto con il giocatore, il Napoli è pronto a fare uno sforzo economico importante per accontentare le richieste di Cairo.

Il Napoli è in pole position per Alessandro Buongiorno, ma la trattativa con il Torino non è ancora chiusa. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se gli azzurri riusciranno a regalare a Conte il suo primo obiettivo di mercato.

Segui Napolipiu.com per restare sempre aggiornato sulle ultime novità di calciomercato e per scoprire se Buongiorno vestirà la maglia del Napoli nella prossima stagione.