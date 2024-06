Osimhen furioso in diretta Instagram: “Pubblicherò gli screenshot contro chi mi critica” – VIDEO

Osimhen furioso in diretta Instagram contro chi lo accusa di non impegnarsi per la Nigeria: “Pubblicherò gli screenshot”. Rapporti tesi con la nazionale.

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha perso le staffe durante una diretta su Instagram, scagliandosi contro chi mette in dubbio il suo impegno per la nazionale nigeriana e il suo infortunio.

Finidi George accusa Osimhen di non impegnarsi al massimo per la Nigeria

La rabbia di Osimhen nasce dalle presunte dichiarazioni di Finidi George, commissario tecnico della Nigeria, riportate dalla testata giornalistica The Nation. Secondo quanto riferito, il ct avrebbe affermato che alcune stelle della nazionale, con un chiaro riferimento a Osimhen, non si impegnano al massimo per la maglia del loro paese.

Il centravanti del Napoli, che ha saltato le ultime due partite di qualificazione alla Coppa del Mondo a causa di un infortunio di quattro settimane, sarebbe stato accusato da Finidi di aver potuto giocare nonostante il problema fisico.

Osimhen non ci sta: “Non lascio uscire il mio nome dalla vostra bocca”

Le parole del commissario tecnico della Nigeria hanno fatto infuriare Victor Osimhen, che durante una diretta Instagram ha sfogato tutta la sua rabbia contro chi mette in dubbio il suo impegno e il suo infortunio.

“Dite Osimhen ‘questo’ Osimhen ‘quello’… non lascio uscire il mio nome dalla vostra bocca. Pubblicherò le foto sulle mie storie. Ho gli screenshot!”, ha tuonato l’ex attaccante del Lille, lasciando intendere di avere prove concrete per smentire le accuse di scarso impegno.

Il rapporto tra Osimhen e la Nigeria ai minimi termini

L’episodio della diretta Instagram di Osimhen è solo l’ultimo capitolo di un rapporto sempre più teso tra l’attaccante e la sua nazionale. Le accuse di scarso impegno e i dubbi sul suo infortunio sembrano aver minato la fiducia del giocatore nei confronti dello staff tecnico e della federazione nigeriana.

Resta da vedere se Osimhen pubblicherà effettivamente gli screenshot annunciati durante la diretta e se questi serviranno a fare chiarezza sulla vicenda. Nel frattempo, il bomber del Napoli dovrà concentrarsi sul recupero dall’infortunio per tornare al più presto a disposizione di Rudi Garcia e dei suoi compagni di squadra.

La polemica tra Victor Osimhen e la nazionale nigeriana rischia di avere strascichi importanti, sia per il giocatore che per la selezione africana. I tifosi del Napoli sperano che la vicenda si risolva al più presto e che il loro bomber possa ritrovare serenità e concentrazione in vista della prossima stagione.

Drama within Nigerian football continues. Victor Osimhen just did a live a few mins ago very angry. Responding to allegations made by Finidi George that he can’t beg Osimhen to come play for Super Eagles during WC qualifiers. Osimhen was injured👇🏾 pic.twitter.com/lft6Tk4XZm — Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) June 15, 2024