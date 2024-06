Osimhen-Napoli, addio complicato: 130 milioni sono troppi. Filtra l’ipotesi clamorosa – Pedullà

Osimhen-Napoli, addio complicato: l’Arabia non convince il nigeriano, 130 milioni sono troppi per tutti. De Laurentiis accetterà 80 milioni? Lukaku in pole per sostituirlo.

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli sembra essere sempre più in bilico, ma la sua cessione non appare così scontata come si poteva pensare. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, durante la trasmissione Speciale Calciomercato su SportItalia, l’attaccante nigeriano non sarebbe convinto dell’ipotesi Arabia Saudita e le pretese economiche del club partenopeo potrebbero scoraggiare le pretendenti.

Osimhen dice no all’Arabia, il Napoli spera nei 130 milioni

“Victor Osimhen non vuole andare in Arabia Saudita e al Napoli non arriverà l’offerta da 130 milioni di euro”, ha dichiarato Pedullà. Una cifra monstre, che al momento sembra difficile da raggiungere per qualsiasi club interessato al bomber azzurro. Una situazione che complica i piani di cessione del Napoli.

80 milioni bastano? Il dilemma di De Laurentiis

Pedullà ha poi posto un interrogativo interessante: “Il PSG e le altre si spingeranno al massimo sugli 80 milioni. E se dovesse arrivare questa offerta, cosa farà De Laurentiis?”. Una domanda che mette in luce il dilemma del presidente azzurro: accettare una cifra inferiore alle aspettative per non trattenere un giocatore scontento o rischiare di perdere una plusvalenza importante?

Lukaku in pole, ma occhio alle alternative: Gimenez e Dovbyk

In caso di addio di Osimhen, il Napoli sembra avere le idee chiare per il sostituto. “Teniamo Lukaku in pole come suo sostituto, ma anche le alternative come Gimenez e Dovbyk“, ha aggiunto Pedullà. Nomi interessanti, che dimostrano come il club partenopeo si stia cautelando in vista di una possibile partenza del suo bomber.

Mario Rui verso l’addio: richieste dal Portogallo

Non solo Osimhen, il Napoli potrebbe perdere anche Mario Rui. “Per quanto riguarda il terzino portoghese Mario Rui, può andare via dal Napoli, ha richieste in Portogallo”, ha rivelato Pedullà. Un’altra possibile cessione che costringerebbe gli azzurri a intervenire sul mercato per rinforzare la fascia sinistra.

Conte prova il miracolo? Difficile trattenere Osimhen

Nonostante le difficoltà nel trovare una sistemazione a Osimhen, l’addio del nigeriano sembra essere stato annunciato da tempo. Sia il presidente De Laurentiis che lo stesso calciatore hanno manifestato la volontà di separarsi, con il giocatore che sogna l’approdo in Premier League. Difficile, ma non impossibile, che Antonio Conte riesca a convincerlo a restare almeno un altro anno.

Il futuro di Victor Osimhen resta uno dei tormentoni di questa sessione di calciomercato. Il Napoli spera di incassare una cifra record dalla sua cessione, ma al momento nessun club sembra disposto a soddisfare le richieste dei partenopei. Una situazione complicata, che potrebbe portare a colpi di scena nelle prossime settimane.

