Napoli, sondaggio per Mateta: l’alternativa a Lukaku e Dovbyk

Napoli, sondaggio per Mateta del Crystal Palace: l’alternativa a Lukaku e Dovbyk. Il francese, vecchio pallino azzurro, costa 30 milioni.

Il Napoli di Giovanni Manna continua a sondare il mercato alla ricerca del centravanti che possa sostituire Victor Osimhen, sempre più vicino all’addio. Mentre Romelu Lukaku spinge per riabbracciare Antonio Conte e su Artem Dovbyk del Girona si profila un’asta internazionale, gli azzurri sembrano aver messo nel mirino un vecchio pallino: Jean Philippe Mateta del Crystal Palace.

Mateta, un nome che resiste dal 2020

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome di Mateta non è nuovo nei file del Napoli. Già nel 2020, infatti, il centravanti francese era stato individuato come possibile alternativa proprio a Osimhen, prima che il nigeriano approdasse all’ombra del Vesuvio. Ora, ironicamente, potrebbe essere proprio lui a raccoglierne l’eredità.

16 gol in 35 presenze: i numeri di Mateta

Mateta è reduce da una stagione positiva con la maglia del Crystal Palace, con cui ha messo a segno 16 reti in 35 presenze in Premier League. Numeri importanti, che dimostrano le qualità del centravanti francese e che hanno attirato l’attenzione del Napoli, alla ricerca di un bomber di livello internazionale.

Il Palace chiede 30 milioni, Mateta affascinato dal Napoli

La Gazzetta dello Sport rivela che il Crystal Palace potrebbe aprire alla cessione di Mateta per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Una valutazione importante, ma che il Napoli potrebbe decidere di investire per assicurarsi un centravanti di qualità. Dal canto suo, il giocatore sarebbe molto affascinato dall’ipotesi di giocare al Maradona e di vestire la maglia azzurra.

Tutto dipende da Osimhen e Lukaku

Nonostante l’interesse per Mateta, il Napoli continua a seguire con attenzione le piste Lukaku e Dovbyk. Molto dipenderà dalla cessione di Osimhen e dall’evoluzione della trattativa per il belga, che resta la prima scelta di Conte. Ma il sondaggio per il francese dimostra come il club azzurro si stia cautelando, valutando alternative di livello per il proprio attacco.

