Napoli-Dovbyk: Manna tratta con l’entourage. Spunta un retroscena

Napoli, il DS Manna tratta con l’entourage di Dovbyk. L’attaccante del Girona candidado numero uno per sostituire Osimhen.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, sta lavorando per regalare ad Antonio Conte il centravanti che possa sostituire Victor Osimhen, sempre più vicino all’addio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il dirigente azzurro avrebbe individuato in Artem Dovbyk l’uomo giusto per l’attacco partenopeo.

Manna a Milano per trattare Dovbyk

Dopo le riunioni e gli incontri con Conte a Napoli, Manna si è trasferito a Milano, vera e propria “mercato city”, per riprendere i contatti diretti con l’entourage di Dovbyk. L’attaccante ucraino, capocannoniere dell’ultima Liga con la maglia del Girona (24 reti in 36 giornate), sembra essere il primo obiettivo del Napoli per rinforzare il reparto offensivo.

Il costo del cartellino: 40 milioni, ma non è una clausola

Il Corriere dello Sport rivela un’importante novità riguardo al costo del cartellino di Dovbyk. La base di partenza per trattare il giocatore sarebbe di 40 milioni di euro, ma non si tratterebbe di una vera e propria clausola rescissoria. Sarebbe piuttosto la cifra scritta in calce all’accordo tra gentiluomini che gli agenti dell’attaccante e il Girona hanno sottoscritto nel bel mezzo dei giorni di gloria appena vissuti.

Dovbyk conferma i contatti con club italiani

Nelle scorse settimane, lo stesso Dovbyk aveva dichiarato di avere avuto contatti anche con club italiani. Ora, con le mosse di Manna, sembra chiaro che tra questi ci sia soprattutto il Napoli. Gli azzurri, infatti, sono alla ricerca di un centravanti di alto livello che possa non far rimpiangere Osimhen in caso di cessione.

Tifosi in attesa di novità

I tifosi del Napoli seguono con attenzione gli sviluppi del calciomercato, consapevoli che la possibile partenza di Osimhen potrebbe cambiare il volto dell’attacco azzurro. L’interesse per Dovbyk, capocannoniere dell’ultima Liga, fa sognare i sostenitori partenopei, che sperano in un colpo di alto livello per rinforzare la squadra.

Segui Napolipiu.com per restare sempre aggiornato sulle ultime novità di calciomercato e per scoprire se Artem Dovbyk sarà il nuovo centravanti del Napoli di Antonio Conte.