Fedele: “Conte non è Padre Pio. De Laurentiis deve andare a Hollywood: lo farà?”

L’ex dirigente Enrico Fedele critica la gestione e le decisioni della società azzurra: frecciatine a Conte e De Laurentiis.

In un’intervista radiofonica su Radio Marte, l’ex dirigente e opinionista Enrico Fedele ha espresso apertamente le sue opinioni sulla situazione attuale del Napoli, lanciando anche una frecciatina nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis e del tecnico Antonio Conte.

Fedele ha sottolineato la necessità per De Laurentiis di prendere decisioni radicali per il bene del club, suggerendo addirittura un cambiamento di scenario per il presidente partenopeo: “Per il bene del Napoli e per non rischiare di ripetere gli errori del passato, Aurelio De Laurentiis deve andare a Hollywood: lo farà?”.

Le critiche di Fedele non si sono fermate qui. Ha evidenziato la gestione autocratica di Conte, sottolineando le sue decisioni senza consultazione e la presenza di un nuovo direttore sportivo inesperto. “Conte, mettendo Oriali, ha blindato lo spogliatoio, dove c’erano troppi spifferi. Conte ora decide tutto? E se decide, perché all’incontro con Di Lorenzo ci è andato Manna? Il nuovo ds è inesperto, come quelli che a medicina aiutano gli altri e vanno ad imparare dai chirurghi: al massimo, vanno a fare le anamnesi”.

Inoltre, Fedele ha gettato acqua sulle speranze dei tifosi napoletani riguardo a una possibile vittoria dello scudetto nella prossima stagione, sottolineando la perdita di giocatori chiave come Kim, Zielinski, Lozano, Elmas, Osimhen e Di Lorenzo: “Il Napoli di Conte deve puntare a qualificarsi per la prossima Champions: è impensabile puntare subito allo scudetto. Non dimentichiamo che, rispetto allo scudetto, sarà un Napoli senza Kim, Zielinski, Lozano, Elmas e sicuramente anche Osimhen e Di Lorenzo. Non è poco. Conte può fare ottime cose ma non è Padre Pio che ti porta subito lo scudetto facendo miracoli. Vediamo quale rosa sarà allestita e poi possiamo sbilanciarci”.