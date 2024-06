Agostinelli: “Napoli di Conte con nuovo terzetto difensivo ed un tridente Lukaku-Chiesa-Kvara”

L’allenatore Andrea Agostinelli ha rilasciato dichiarazioni, gettando luce sulle possibili mosse del Napoli in vista della prossima stagione.

Andrea Agostinelli, figura autorevole nel panorama calcistico, ha espresso il suo parere su diverse questioni cruciali riguardanti il futuro del Napoli. In primo luogo, ha sottolineato l’importanza di trattenere giocatori chiave come Osimhen e Kvaratskhelia, suggerendo che la società dovrebbe fare uno sforzo per garantire la permanenza del talentuoso difensore georgiano.

“Posso solo augurarmi che il Napoli non perda Osimhen e Kvara insieme. Giusto che la società faccia anche cassa, ma ci vorrebbe un sacrificio per la permanenza del georgiano, secondo me troveranno l’accordo per un rinnovo. Di Lorenzo? Sono rimasto deluso dal suo atteggiamento, perché secondo me poteva fare la carriera di Bruscolotti a Napoli. Poteva diventare una vera bandiera, spero resti, Conte lo corteggerà, non mi aspettavo dicesse di voler andare via. Dovrà riconquistarsi la gente, soprattutto considerato anche che l’ipotetica destinazione sarebbe, o sarebbe stata, la Juventus…”.

Il focus principale è stato sulle recenti mosse di mercato del Napoli, in particolare sull’arrivo di Antonio Conte. Agostinelli ha elogiato la decisione di Aurelio De Laurentiis di portare Conte a Napoli, considerandolo una mossa strategica dopo una stagione deludente che ha visto il Napoli terminare al decimo posto in Serie A.

“L’arrivo di Conte? De Laurentiis è stato molto intelligente: se il Napoli non avesse deluso le aspettative, arrivando tra le prime quattro squadre, magari avrebbe preso un allenatore alla Italiano e ci poteva stare, ma in questo caso, dopo un disastroso decimo posto, serviva il numero uno, e per me la società ha fatto bene a prendere Antonio Conte, il Napoli deve ripartire da sottozero e lui è in grado di incidere tantissimo. E’ bravissimo, prima della campagna acquisti posso già dire che il Napoli l’anno prossimo arriverà sicuramente tra le prime quattro”.

L’allenatore ha sottolineato l’impatto che Conte potrebbe avere sulla squadra, facendo una previsione e ipotizzando che il Napoli tornerà sicuramente tra le prime quattro squadre della Serie A nella prossima stagione. Ha inoltre delineato possibili cambiamenti tattici, ipotizzando un modulo 3-4-3 con Lukaku come centravanti principale, affiancato da Chiesa e il promettente Kvara.

Infine, Agostinelli ha discusso delle possibili modifiche alla formazione difensiva del Napoli, suggerendo un nuovo terzetto difensivo composto da Hermoso, Buongiorno e Rrahmani, con Di Lorenzo che potrebbe giocare un ruolo chiave sia in difesa che in fase offensiva.

“Nuovo terzetto difensivo Hermoso-Buongiorno-Rrahmani? Sarebbe un bel vedere, con Di Lorenzo che, se restasse, potrebbe anche giocare “braccetto” di destra, o anche laterale nei quattro. In attacco Conte prenderà Lukaku e un’altra punta, uno alla Lucca, che può giocare anche vicino al belga o fare la riserva. Attenzione però perché Lukaku è in fase discendente, per cui sicuramente occorrerà un altro centravanti. Secondo me farà 3-4-3, con Kvara a sinistra, Lukaku al centro e se arriva Chiesa a destra… sarebbe un attacco top”.