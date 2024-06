Morata via dall’Atletico Madrid, Napoli possibile destinazione: profilo gradito a Conte

Il Napoli potrebbe essere la prossima tappa di Morata: il rapporto con Conte e la clausola rescissoria favoriscono il trasferimento.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Alvaro Morata potrebbe essere sul punto di unirsi al Napoli, con la squadra di Antonio Conte che si presenta come una destinazione allettante per l’attaccante spagnolo. Il rapporto positivo tra i due potrebbe essere determinante, insieme a una clausola rescissoria accessibile nel contratto di Morata.

Morata vuole lasciare l’Atletico Madrid

Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid, sembra essere sul punto di lasciare il club spagnolo e potrebbe essere diretto verso l’Italia, con il Napoli che emerge come una possibile destinazione. Secondo quanto riferito da fonti vicine al giocatore, Morata sarebbe aperto a valutare offerte provenienti dalla Serie A, e la redazione de ‘Il Mattino’ indica Napoli come una delle possibili destinazioni per il talentuoso attaccante.

Un fattore chiave in questo possibile trasferimento potrebbe essere il rapporto che Morata ha con l’allenatore Antonio Conte. I due hanno lavorato insieme in passato, con Morata che ha seguito Conte anche al Chelsea. Nonostante il loro precedente incontro non abbia prodotto i risultati sperati, la prospettiva di riunirsi sotto la guida di Conte potrebbe essere allettante per entrambi.

Un altro punto favorevole per il Napoli è la clausola rescissoria nel contratto di Morata con l’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dall’edizione online de ‘Il Mattino’, questa clausola è fissata a 15 milioni di euro, una somma che molti club, inclusi i partenopei, possono permettersi. Un potenziale ostacolo potrebbe essere il suo ingaggio, che si aggira intorno ai 5 milioni di euro all’anno. Ma la volontà del giocatore di cambiare aria e la presenza di Conte potrebbero essere fattori determinanti che potrebbero spingere Morata verso Napoli.