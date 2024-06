Salvione sicuro: “Di Lorenzo e Meret resteranno al Napoli”

Il giornalista Salvione si è soffermato su diversi temi tra cui l’interesse per Chiesa e le possibili partenze di Di Lorenzo e Meret.

Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online, ha offerto una prospettiva acuta sullo stress che affligge i calciatori a causa del sovraccarico di partite durante la stagione. Questo tema è stato al centro dell’attenzione per un po’, con i giocatori che si sentono sempre più sotto pressione fisica e burocratica a causa del numero crescente di impegni.

Salvione ha sottolineato come i calciatori non siano semplicemente macchine, ma esseri umani che, nonostante i loro stipendi considerevoli, hanno dei limiti fisici e mentali da rispettare. Ha evidenziato il caso della Juventus, che ha dovuto affrontare la situazione delicata di avere giocatori con contratti in scadenza proprio in prossimità di importanti competizioni come il Mondiale per club.

“E’ una battaglia aperta da tempo. I calciatori si sentono sotto stress, dal punto di vista fisico, per i numerosi impegni stagionali. Si cerca di migliorare il prodotto aumentando le partite, con nuove formule e nuovi tornei. C’è un problema di un logorio fisico ma anche burocratico. Abbiamo spesso raccontato di come la Juventus avesse giocatori in scadenza a giungo ma con un Mondiale per club alle porte. È un discorso che deve essere messo all’ordine del giorno. I calciatori non sono robot e, pur guadagnando cifre astronomiche, non possono sostenere certi ritmi”.

La questione, secondo Salvione, richiede una discussione più ampia e un’attenzione particolare da parte delle istituzioni calcistiche per garantire il benessere dei giocatori senza compromettere la qualità del gioco.

Fonseca al Milan: una scommessa sul futuro

Il recente annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan ha suscitato interesse e curiosità. Salvione ha espresso la sua opinione sul possibile approccio tattico del tecnico portoghese, suggerendo che potrebbe optare per un modulo simile a quello utilizzato da Stefano Pioli, il 4-2-3-1. Tuttavia, ha anche evidenziato la flessibilità di Fonseca nel caso in cui sia necessario adattarsi a circostanze diverse.

Il coordinatore del Corriere dello Sport online ha sottolineato che la scelta di Fonseca rappresenta una scommessa per il Milan, considerando il successo ottenuto da Pioli nella stagione precedente. Solo il tempo e i risultati sul campo potranno confermare se la decisione si rivelerà vincente.

“Mi aspetto una prosecuzione del lavoro fatto da Pioli. Secondo me, Fonseca pensa di partire con il 4-2-3-1. Non mi sembra un tecnico integralista e, se dovesse esserci la necessità di adattarsi, lo farebbe. Chiaramente, quella del Milan è una scommessa. Esce dagli anni di Pioli, che diventa difficile bocciare dopo il tricolore e la semifinale di Champions. Solo il campo, come sempre, dirà se la scelta Fonseca sarà stata giusta”.

Il futuro di Chiesa: Napoli e Roma in pole position?

Sulla questione del futuro di Federico Chiesa, Salvione ha offerto una panoramica delle possibili destinazioni dell’attaccante. Sebbene il Napoli e la Roma siano state indicate come potenziali interessate, Salvione ha sottolineato che la trattativa non sembra essere al centro dell’attenzione del Napoli, con il tecnico Luciano Conte che non sembra avere una grande voglia di fare offerte.

Salvione ha suggerito che la Roma potrebbe essere una destinazione più probabile per Chiesa, nonostante le preoccupazioni finanziarie che potrebbero ostacolare l’operazione. Ha elogiato le qualità del giocatore, sottolineando la sua capacità di fare la differenza in campo e di recuperare rapidamente dagli infortuni, ma ha anche evidenziato che altri fattori, oltre alle capacità tecniche, influenzano le decisioni di mercato.

“Da quel che mi risulta, il Napoli non è molto vibrante in questa trattativa. Sicuramente è un giocatore che piace a Conte ma, da qui ad acquistarlo e pagare un ingaggio molto alto, ne passa. È una trattativa non dico da escludere, ma molto complicata. Sappiamo che il mercato ha sempre risorse per negare o riaprire qualsiasi discorso. La mia sensazione mi suggerisce di non scommettere su Chiesa al Napoli. Mi sembrano ci siano maggiori possibilità per la Roma, anche se i giallorossi riscontrano le stesse problematiche sui costi dell’operazione. È un calciatore molto forte, in grado di fare la differenza e di riprendersi integralmente dai recenti infortuni. Non è solo l’aspetto tecnico, però, ad essere determinante”.

Di Lorenzo e Meret destinati a restare al Napoli

Infine, Salvione ha condiviso le sue previsioni per Giovanni Di Lorenzo e Alex Meret, ritenendo che entrambi rimarranno al Napoli. Ha enfatizzato la chiara volontà di Conte di mantenere Di Lorenzo e ha osservato che non sembra esserci molta discussione su Meret. Le sue parole positive nei confronti dei due giocatori indicano una prospettiva favorevole per il loro futuro al club partenopeo.

“Mi sembrano entrambi destinati a rimanere al Napoli. Non mi sembra ci sia grossa discussione su Meret. Sul capitano la volontà di Conte è molto netta. Le sue parole di elogio non mi sembrano solo di forma, ma anche di sostanza. Se devo fare un pronostico, dico che Di Lorenzo resta a Napoli”.