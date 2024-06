CORRIERE – Il Napoli non è interessato ad acquistare Federico Chiesa

Il futuro di Chiesa continua a tenere banco nel mercato estivo del calcio italiano, ma non nelle idee del Napoli.

Federico Chiesa, uno dei gioielli del calcio italiano, potrebbe lasciare la Juventus, il cui contratto scade nel 2025. Mentre diversi club esteri stanno monitorando la situazione, in Italia sembra che solo la Roma si sia espressa con il procuratore del giocatore. Sembra infatti che il Napoli non abbia intenzione di entrare nella corsa per assicurarsi i servizi dell’attaccante. Ecco quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“All’estero diversi club stanno monitorando la situazione attorno allo juventino, mentre in Italia al momento soltanto la Roma si è esposta con il procuratore. Il Napoli non è interessato ad acquistare Chiesa, l’Inter sta pensando ai rinnovi e rinforzare altri reparti, il Milan sta puntando altri costosi obiettivi”.

Mentre la Roma si mostra interessata e spera che la Juventus confermi la volontà di cedere Chiesa, il Napoli rimane al momento in disparte. L’Inter, dall’altra parte, sembra concentrata sui rinnovi contrattuali e sul rinforzo di altri reparti, mentre il Milan guarda ad altri obiettivi costosi.

“Adesso a Trigoria aspettano e sperano che la Juve confermi la volontà di cederlo e che Federico non sia interessato a volare all’estero. Così adesso Souloukou, Ghisolfi e De Rossi attendono una situazione maggiormente favorevole, attendono che si concretizzi l’occasione”, riporta il noto quotidiano sportivo.

Al momento, dunque, sembra che il Napoli non stia spingendo per aprire una trattativa per il talentuoso calciatore della nazionale italiana e di proprietà della Juventus. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se altri club italiani si uniranno alla corsa per Chiesa nei prossimi giorni.