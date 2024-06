Chiesa, futuro lontano dalla Juve? L’agente incontra Roma e Napoli

Il futuro di Federico Chiesa potrebbe essere lontano dalla Juventus. L’agente Fali Ramadani incontrerà Roma e Napoli nei prossimi giorni per discutere del suo assistito.

Il futuro di Federico Chiesa potrebbe essere lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, l’agente del giocatore, Fali Ramadani, è atteso in Italia nei prossimi giorni per incontrare due club interessati all’esterno italiano: Roma e Napoli.

Incontro previsto tra Ramadani e la dirigenza giallorossa

Stando alle informazioni raccolte dal noto sito web, è previsto un incontro tra Fali Ramadani e la dirigenza della Roma per discutere del possibile trasferimento di Federico Chiesa. I giallorossi sembrano essere in pole position per assicurarsi le prestazioni del talentuoso esterno, che potrebbe lasciare la Juventus dopo due stagioni in bianconero.

Anche il Napoli interessato a Chiesa: incontro in programma con Ramadani

Ma la Roma non è l’unica squadra italiana interessata a Federico Chiesa. TuttoMercatoWeb rivela che Fali Ramadani “vedrà anche il Napoli” durante il suo soggiorno in Italia. Gli azzurri, freschi dell’arrivo di Antonio Conte in panchina, potrebbero vedere in Chiesa il rinforzo ideale per il loro attacco.

Chiesa, un talento che fa gola a molti club

Federico Chiesa, classe 1997, è considerato uno dei maggiori talenti del calcio italiano. Dopo essersi messo in luce con la maglia della Fiorentina, il giocatore ha vissuto due stagioni in chiaroscuro alla Juventus, anche a causa di alcuni infortuni. Nonostante ciò, le sue qualità non sono in discussione e molti club, sia in Italia che all’estero, sarebbero pronti a scommettere su di lui.

La Juventus pronta a valutare offerte per Chiesa

Con l’arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo, la Juventus sembra intenzionata a valutare offerte per alcuni dei suoi giocatori, tra cui proprio Federico Chiesa. La possibile cessione dell’esterno potrebbe generare un’importante plusvalenza per le casse bianconere e fornire risorse preziose per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Nei prossimi giorni, gli incontri tra Fali Ramadani, la Roma e il Napoli potrebbero fornire indicazioni più precise sul futuro di Federico Chiesa. I tifosi giallorossi e azzurri sognano di vedere l’esterno con la maglia della propria squadra, ma molto dipenderà dalle richieste della Juventus e dalla volontà del giocatore. Una cosa è certa: il mercato attorno a Chiesa si preannuncia rovente e ricco di colpi di scena.