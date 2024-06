Napoli, Morabito: “Bloccato Gimenez del Feyenoord. In Olanda gira una notizia”

Secondo Vincenzo Morabito, il Napoli ha bloccato Santiago Gimenez del Feyenoord, arriverà nel caso in cui Osimhen venisse ceduto.

NAPOLI. Il Napoli, dopo aver ufficializzato l’ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore, è pronto a scatenarsi sul calciomercato. Secondo quanto rivelato da Vincenzo Morabito, operatore di mercato, il club partenopeo avrebbe già bloccato Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord autore di 26 gol in 41 presenze in questa stagione.

“Affare da 35-38 milioni, ma solo in caso di cessione di Osimhen”

Intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss, Morabito ha dichiarato: “Il Napoli ha bloccato Santiago Gimenez. Il club capitanato da Aurelio De Laurentiis avrebbe già incontrato i vertici del Feyenoord e mi dicono che l’affare sia fattibile”. L’operatore di mercato ha poi svelato i dettagli economici dell’operazione: “Le cifre? Parliamo di 35, 36 milioni”.

Tuttavia, l’acquisto di Gimenez sarebbe subordinato a una condizione imprescindibile: la cessione di Victor Osimhen. “Qualora il nigeriano approdasse in un nuovo club, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna potrebbero chiudere per il calciatore del Feyenoord”, ha spiegato Morabito.

Il Feyenoord ha abbassato le pretese per Gimenez

Secondo quanto filtra dai media olandesi, il Feyenoord avrebbe abbassato le proprie richieste per Santiago Gimenez. Se in inverno il club olandese aveva fissato il prezzo a 50 milioni, ora la richiesta sarebbe scesa intorno ai 40 milioni, con la possibilità di uno sconto fino a 35-38 milioni.

Gimenez, numeri impressionanti in Eredivisie e Champions League

Santiago Gimenez, classe 2001, si è messo in luce in questa stagione con la maglia del Feyenoord, segnando 23 gol in Eredivisie e 2 in Champions League. Numeri che hanno attirato l’attenzione del Napoli, che vede nel giovane attaccante messicano il possibile sostituto di Victor Osimhen in caso di cessione.

Dall’Olanda: “Trattativa ben avviata per Gimenez al Napoli”

Vincenzo Morabito ha poi aggiunto un ulteriore retroscena proveniente dall’Olanda: “Dall’Olanda mi dicono che la tavola è già apparecchiata, la trattativa è destinata a un epilogo felice. Ma lo ripeto: prima deve essere ceduto Osimhen”. Un’indicazione chiara della volontà del Feyenoord di lasciar partire il suo gioiello, ma solo alle giuste condizioni economiche.

Il Napoli sembra aver individuato in Santiago Gimenez il profilo ideale per rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione. Con Antonio Conte in panchina e potenziali rinforzi di qualità come il messicano, il club partenopeo si candida a essere una delle protagoniste del prossimo campionato di Serie A. Non resta che attendere gli sviluppi del calciomercato nelle prossime settimane, ma le parole di Vincenzo Morabito hanno acceso la fantasia dei tifosi azzurri.