Lukaku apre all’Arabia e svela: “Futuro? Ho già deciso. Conte il migliore”

Romelu Lukaku, attaccante in procinto di lasciare la Roma e fare ritorno al Chelsea, ha concesso una lunga intervista a Het Laatse Nieuws in Belgio, in cui ha affrontato diversi temi legati al suo futuro. Tra le possibili destinazioni, oltre a Milan e Napoli, spunta anche l’Arabia Saudita, un’opzione che Lukaku non esclude.

“L’Arabia Saudita non mi fermerebbe. Il livello non potrà che aumentare. E arriverà a un livello molto più alto di quanto molti pensino. Sempre più calciatori tenderanno a giocare lì. Anche per il modo in cui i tifosi vivono il calcio. Le infrastrutture devono ancora essere migliorate, ma tutti i grandi top club europei lo sanno: l’Arabia Saudita sta arrivando”, ha dichiarato Lukaku.

“Nella mia testa, ho già capito. So cosa succederà”

Riguardo al suo futuro, l’attaccante belga si è mostrato sicuro di sé: “Nella mia testa, l’ho già capito. So cosa succederà. A molte persone piace parlare, forse perché non ho un agente ufficiale. Ma deciderò io. Ho il controllo della mia situazione”. Lukaku ha anche promesso di spiegare la sua scelta, convinto che tutti saranno d’accordo con lui una volta comprese le sue ragioni.

Conte il miglior allenatore, addii per colpa del rapporto con i tecnici

Nell’intervista, Lukaku ha anche parlato dell’importanza del rapporto con l’allenatore nelle sue scelte di carriera: “Un esempio? Il mio rapporto con l’allenatore. È come una relazione con una donna. Se non funziona più, perché stare insieme?”. E quando gli è stato chiesto chi sia stato il suo miglior allenatore finora, la risposta è stata netta: “Antonio Conte“.

Ritorno all’Anderlecht: “Accadrà, prima di quanto molti pensino”

Tra i temi toccati da Lukaku c’è anche un possibile ritorno all’Anderlecht, il club belga in cui è cresciuto: “Accadrà. E molto prima di quanto molti pensino. Ho lasciato il Belgio quando avevo diciotto anni, mi mancano mia madre e i miei figli”.

Le parole di Romelu Lukaku aprono diversi scenari per il suo futuro, tra cui l’affascinante ipotesi dell’Arabia Saudita e un possibile ritorno in patria. Resta da vedere quale sarà la scelta definitiva dell’attaccante belga, che sembra avere le idee chiare su ciò che vuole. L’elogio ad Antonio Conte come suo miglior allenatore potrebbe essere un indizio sul suo prossimo approdo? I tifosi del Napoli attendono di scoprirlo.