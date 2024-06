Criscitiello accusa i tifosi del Napoli: “Pensano di aver vinto lo scudetto con Conte”. La risposta dei napoletani – VIDEO

Michele Criscitiello, critica l’euforia dei tifosi del Napoli per l’arrivo di Antonio Conte. Immediate le reazioni dei napoletani sui social.

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, continua la sua personale crociata contro il Napoli e i suoi tifosi. Dopo aver suscitato polemiche per aver affermato che Antonio Conte avrebbe accettato la panchina azzurra solo dopo aver atteso invano il Milan, Criscitiello rincara la dose criticando l’euforia dei napoletani per l’arrivo del nuovo allenatore.

Criscitiello attacca i tifosi del Napoli: “Pensano di aver vinto lo scudetto con Conte”

Durante la trasmissione “Sportitalia Mercato”, il giornalista ha dichiarato: “I tifosi del Napoli con l’arrivo di Conte pensano di aver vinto lo scudetto. A Napoli c’è un’euforia totale, in 5 giorni hanno dimenticato quello che è successo sul campo e c’è più euforia per l’arrivo di Conte che per lo scudetto. Mi sembra qualcosa di surreale”.

La risposta dei tifosi del Napoli a Criscitiello

Le parole di Criscitiello non sono passate inosservate e hanno scatenato l’immediata reazione dei tifosi del Napoli sui social. Molti hanno voluto rispondere al giornalista, contestando la sua interpretazione dell’entusiasmo della piazza partenopea per l’arrivo di Conte.

“Gioco ovvio il suo: far credere a tutti che stiamo esultando dicendo ‘abbiamo vinto lo scudetto’ (cosa che nessuno mai ha detto o annunciato) al posto di dire la verità, ovvero che esultiamo perché vediamo iniziare VERAMENTE un possibile progetto a lungo termine“, scrive un tifoso.

“Abbiamo festeggiato più dello scudetto? Ma questo sta logorando dentro e fuori“, commenta un altro, ironizzando sulle affermazioni di Criscitiello.

C’è anche chi invoca una maggiore attenzione alla salute: “Speriamo che sia vero che il governo vuole ridurre le liste d’attesa negli ospedali; Troppi fegati spappolati in giro…“.

E ancora: “Non ho visto ho sentito 1 solo tifoso dire: abbiamo già vinto!“.

L’entusiasmo dei tifosi del Napoli per l’inizio di un nuovo progetto

Al di là delle polemiche, l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha indubbiamente acceso l’entusiasmo della tifoseria azzurra. Dopo una stagione deludente, i napoletani vedono nell’ex allenatore di Juventus e Inter l’uomo giusto per rilanciare le ambizioni del club e aprire un nuovo ciclo vincente.

L’euforia dei tifosi, più che una convinzione di aver già vinto lo scudetto, sembra essere legata alla speranza di vedere finalmente iniziare un progetto solido e a lungo termine, in grado di riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Il popolo napoletano è pronto a sostenere con passione e calore il nuovo corso del Napoli, sognando un futuro radioso sotto la guida di un allenatore vincente come Conte.