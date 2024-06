Napoli, vertice di mercato tra Conte, De Laurentiis e Manna: “Lui è incedibile”

Vertice di mercato tra Conte, De Laurentiis e Manna, il Napoli conferma l’incedibilità di Kvaratskhelia e punta su Lukaku per sostituire Osimhen.

Durante la due giorni romana, il nuovo allenatore del Napoli Antonio Conte, il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna si sono confrontati a lungo sulle strategie di calciomercato per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è emersa una prima linea comune di pensiero su alcuni temi chiave, a partire dal futuro di Kvaratskhelia.

Kvara non si tocca: il Napoli respinge le avances del PSG

Il primo punto su cui Conte, De Laurentiis e Manna hanno trovato un accordo totale riguarda l’incedibilità di Kvaratskhelia. Nonostante il forte pressing del PSG, il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi del talento georgiano. “Kvara non si tocca”, scrive il Corriere dello Sport, sottolineando come il tecnico ritenga Kvaratskhelia “una delle pietre miliari della storia che si appresta a scrivere” sulla panchina azzurra.

De Laurentiis è perfettamente d’accordo con Conte sulla necessità di trattenere Kvara, anche se resta da trovare un’intesa sul rinnovo del contratto, sull’ingaggio e sull’inserimento di una clausola rescissoria simile a quella presente nell’accordo con Osimhen.

Lukaku prima scelta per sostituire Osimhen: il Chelsea fissa il prezzo

Un altro tema caldo affrontato durante il vertice di mercato riguarda il possibile sostituto di Victor Osimhen in attacco. Secondo il Corriere dello Sport, “l’ago della bilancia sembra pendere per Romelu Lukaku“, pupillo di Antonio Conte con cui ha vinto lo scudetto all’Inter.

Il Chelsea, proprietario del cartellino del centravanti belga, non sembra intenzionato a concedere un nuovo prestito e chiede per la cessione di Lukaku una cifra pari alla clausola rescissoria di circa 44 milioni di euro. “Il Napoli riflette: Lukaku è una garanzia per Conte che ha bisogno come il pane di un profilo di peso e di spessore per l’attacco”, scrive il quotidiano sportivo.

Il Napoli punta a costruire una squadra competitiva per Conte

Il vertice di mercato tra Conte, De Laurentiis e Manna ha gettato le basi per la costruzione di un Napoli competitivo per la prossima stagione. La conferma di Kvaratskhelia e l’interesse per Lukaku dimostrano la volontà del club di mettere a disposizione del nuovo allenatore una rosa di alto livello, in grado di lottare per traguardi ambiziosi in Italia e in Europa.

Resta da vedere se il Napoli riuscirà a trovare un accordo con il Chelsea per Lukaku e se arriveranno altri rinforzi richiesti da Conte per completare l’organico. Di certo, l’intesa tra allenatore, presidente e direttore sportivo fa ben sperare i tifosi azzurri, che sognano un futuro radioso sotto la guida di un tecnico vincente come Antonio Conte.