Kvaratskhelia prima scelta del PSG, L’Equipe: “Trovato l’accordo, ha già parlato con Luis Enrique”

Il PSG è determinato ad assicurarsi le prestazioni di Kvaratskhelia: il georgiano avrebbe avuto un colloquio personale con Luis Enrique.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Paris Saint-Germain è determinato a mettere le mani su Khvicha Kvaratskhelia, il gioiello del calcio georgiano. Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Equipe, il club francese sta spingendo per assicurarsi il talento, nonostante l’interesse del Napoli di trattenerlo all’ombra del Vesuvio a tutti i costi. I parigini sembrano fiduciosi di superare la resistenza del club partenopeo, anche grazie alla prospettiva di un modesto stipendio per il giocatore, una mossa che finora sembra non aver convinto la dirigenza del Napoli.

L’entourage di Kvaratskhelia avrebbe già avuto un incontro con il Direttore Sportivo del PSG, Luis Campos, mentre il giocatore stesso avrebbe avuto un colloquio personale con l’allenatore, Luis Enrique, il quale avrebbe cercato di convincerlo con il suo progetto tecnico.

In caso di mancato accordo per il georgiano, il Paris Saint-Germain starebbe valutando anche altre opzioni, tra cui Rayan Cherki del Lione, che sarebbe più economico. Nonostante ciò, Kvaratskhelia rimane la prima scelta del club parigino, e sembrano convinti di poter trovare un accordo senza dover sborsare cifre esorbitanti per il suo cartellino.