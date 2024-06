Enrico Chiesa sul futuro di Federico: “A Napoli con Conte? vedremo”

Enrico Chiesa parla del futuro di suo figlio Federico, del suo rapporto con la Juventus e della possibilità di lavorare con Antonio Conte al Napoli.

NAPOLI. In occasione dell’evento “La Notte della C” alla Triennale di Milano, Enrico Chiesa ha parlato del futuro di suo figlio Federico, attaccante della Juventus e della Nazionale italiana. L’ex calciatore si è detto fiducioso per il futuro del giovane talento, augurandosi che possa fare un buon campionato europeo e proseguire la sua crescita in bianconero.

“Federico sta bene alla Juventus, ha un contratto”

Riguardo al futuro di Federico alla Juventus, Enrico Chiesa ha dichiarato: “Sul futuro ha un contratto e sta molto bene alla Juventus, poi ha un procuratore molto in gamba come Ramadani. Perciò siamo stra-felici e convinti che possa andare tutto bene”. Parole che sembrano allontanare, almeno per il momento, le voci di un possibile addio del giovane attaccante alla Vecchia Signora.

Conte al Napoli, Enrico Chiesa: “Gli auguro il meglio, è un grande allenatore”

Non è mancato un commento sulla scelta di Antonio Conte di accettare la panchina del Napoli. Enrico Chiesa conosce bene il tecnico salentino, avendoci giocato insieme in Nazionale e avendolo avuto come secondo a Siena. “Conosco bene Antonio, gli auguro tutto il bene perché è un amico e un grande allenatore. Se ha fatto questa scelta, l’avrà ponderata bene”, ha dichiarato l’ex attaccante.

“Non so se a Conte piace Federico, l’importante è che sia sereno”

Alla domanda se Antonio Conte possa essere interessato a Federico Chiesa per il suo Napoli, Enrico ha risposto con diplomazia: “Non lo so se gli piace Federico, abbiamo giocato insieme in Nazionale e l’ho avuto come secondo a Siena. Io non faccio allenatore, per rispetto verso chi l’ha allenato e chi l’allenerà, non entro nell’aspetto tecnico. Sapranno loro come collocarlo in campo, l’importante è che sia sereno come ora, indipendentemente dal ruolo”.

Gli infortuni superati, Federico “sta benissimo”

Enrico Chiesa ha poi parlato dei recenti infortuni che hanno condizionato la stagione di Federico: “Fanno parte dell’esperienza di un calciatore, ne so qualcosa anch’io. Sono stati mesi difficili, ma ora sta bene. E’ stato molto bravo facendo dei sacrifici, è tornato e adesso sta benissimo”. Parole che fanno ben sperare i tifosi della Juventus e della Nazionale in vista dei prossimi impegni.

Con la fiducia del padre Enrico e un futuro ancora tutto da scrivere, Federico Chiesa si prepara ad affrontare un’estate importante tra Europei e mercato. I tifosi bianconeri sperano di poterlo ammirare ancora a lungo con la maglia della Juventus, magari sotto la guida di un grande allenatore come Antonio Conte.