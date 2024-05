Pedullà: “Conte vuole Chiesa al Napoli, ipotesi scambio con Di Lorenzo” -VIDEO

Secondo Alfredo Pedullà, Antonio Conte potrebbe chiedere l’ingaggio di Federico Chiesa per il suo Napoli, con Giovanni Di Lorenzo possibile contropartita per la Juventus.

Il calciomercato del Napoli potrebbe incrociare nuovamente i percorsi con la Juventus in questa sessione estiva. Secondo quanto rivelato dal noto giornalista Alfredo Pedullà, Antonio Conte avrebbe messo nel mirino Federico Chiesa per rinforzare la sua nuova squadra, con Giovanni Di Lorenzo che potrebbe essere una contropartita gradita ai bianconeri.

Scambio Chiesa-Di Lorenzo

“Attenzione a Di Lorenzo-Chiesa perché Conte considera lo juventino il miglior esterno offensivo italiano del campionato per distacco”, ha spiegato Pedullà sul suo canale YouTube. “Conte lo voleva a tutti i costi quando era all’Inter ma non riuscì a prenderlo. Conte ha un grande rapporto con il padre Enrico Chiesa.”

Un’operazione che potrebbe prendere piede nelle prossime settimane, con Di Lorenzo che sembra essere intenzionato a lasciare Napoli nonostante il rinnovo fino al 2028. “Vi confermo che Di Lorenzo ha chiesto e chiederà di essere ceduto, pur essendo il capitano“, ha aggiunto Pedullà, ipotizzando una valutazione intorno ai 20 milioni di euro per il terzino azzurro.

La Juventus, dal canto suo, è alla ricerca di rinforzi sulla fascia dopo l’addio di Cuadrado e potrebbe essere intrigata dalla possibilità di acquisire un giocatore come Di Lorenzo, protagonista dell’ultimo Scudetto del Napoli.

Conte, quindi, sembrerebbe voler puntare su Chiesa come principale terminale offensivo per il suo nuovo progetto partenopeo, forte anche del grande rapporto che lo lega al padre Enrico, ex compagno di squadra ai tempi della Juventus.

Una potenziale operazione che potrebbe però avere ripercussioni anche sulla posizione di Kvaratskhelia, con Pedullà che ha ipotizzato: “Kvaratskhelia rischierebbe nel caso di arrivo di Chiesa? Alt, andiamo uno step per volta. Il georgiano deve prima rinnovare e poi potrebbero essere compatibili uno da una parte e dall’altra.”

Insomma, l’asse di mercato tra Napoli e Juventus potrebbe infiammarsi nelle prossime settimane, con Conte che sembrerebbe avere le idee chiare su Chiesa come possibile colpo per la sua nuova avventura azzurra.