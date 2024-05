Antonio Conte, il mago delle missioni impossibili: pronto per il nuovo ciclo del Napoli

Antonio Conte dopo aver risollevato le sorti di squadre in difficoltà, dalla Juventus all’Inter. Ora è pronto per la nuova missione al Napoli.

Se ci fosse un film che rappresenta al meglio la carriera di Antonio Conte, sarebbe senza dubbio “Mission: Impossible“. L’allenatore salentino, infatti, ha dimostrato più volte di saper rendere possibili le imprese che sembravano impossibili, risollevando le sorti di squadre in difficoltà.

Ora, con la firma con il Napoli che sembra essere dietro l’angolo, i tifosi azzurri sperano che Conte possa compiere un’altra delle sue “missioni impossibili” e riportare il club ai vertici dopo una stagione disastrosa, culminata con il decimo posto in classifica e la mancata qualificazione alle coppe europee.

La missione di Conte sarà quella di cancellare l’eredità negativa lasciata dagli allenatori che si sono alternati in panchina nell’ultima annata e ripartire con un nuovo ciclo, nuovi calciatori e, soprattutto, una nuova mentalità vincente.

Una sfida che Conte ha già affrontato con successo in passato, a partire dalla sua prima esperienza alla Juventus. Nel 2011, i bianconeri avevano chiuso la stagione precedente al settimo posto, venendo eliminati ai quarti di Coppa Italia e addirittura esclusi dai gironi di Europa League. Eppure, al suo arrivo, Conte riuscì a trasformare quella squadra, portandola a vincere lo Scudetto al primo tentativo e dando il via a un ciclo di successi.

Successivamente, nel 2016, Conte compì un’altra “missione impossibile” al Chelsea. I Blues avevano terminato la stagione precedente al decimo posto in Premier League, fuori da tutte le competizioni. Ma con l’arrivo di Conte e degli innesti giusti, come David Luiz, Marcos Alonso, Batshuayi e Kante, il Chelsea riuscì a vincere il campionato inglese nel 2016/17.

Infine, l’ultima impresa di Conte è stata quella di portare lo Scudetto all’Inter nel 2021, dopo un’annata di transizione in cui aveva terminato al secondo posto. Anche in questo caso, gli acquisti mirati come Lukaku, Sanchez, Barella, Godin e Hakimi furono fondamentali per il successo nerazzurro.

Conte pronto per il Napoli

Ora, Conte è pronto per una nuova “missione impossibile” al Napoli. De Laurentiis sembra aver capito che per convincere l’allenatore dovrà concedergli spazio e fiducia per costruire la squadra a sua immagine e somiglianza. L’obiettivo minimo sarà quello di riportare il Napoli in Champions League, ma i tifosi sognano di poter lottare anche per lo Scudetto, consapevoli delle doti di Conte nel risollevare le sorti delle squadre in difficoltà.

Insomma, il “mago delle missioni impossibili” è pronto per una nuova sfida a Napoli, con l’obiettivo di rendere possibile ciò che sembrava impossibile solo pochi mesi fa.