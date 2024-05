Classifica senza errori arbitrali 2023 – 2024, 38 Giornata: Hanno voluto punire il Napoli?

La classifica senza errori arbitrali 38 Giornata: Il Napoli è il club in assoluto della Serie A 2023-2024.

Per l’ennesima stagione Napolipiu.com ha stilato la classifica di Serie A senza gli errori arbitrali. Non potendo quantificare i fattori psicologici si è trattato ovviamente di una analisi tecnico regolamentare. Vince comunque l’Inter con il Napoli in zona Champions League. In zona retrocessione non sarebbe cambiato nulla.

Resta il Napoli la squadra più penalizzata dagli errori arbitrali. Si contano 21 gare dei partenopei condizionate da errori arbitrali di ogni sorta. Nelle ultime 14 giornate di campionato è stato un crescendo continuo.

Da Milan – Napoli diretta Doveri (XXIV giornata) a Fiorentina – Napoli (XXXVII) arbitrata da Marchetti, passando per il tris concesso da Pairetto col Cagliari (XXVI), con l’Atalanta (XXX) e il Bologna (XXXVI) è capitato di tutto al Napoli fra gol irregolari subiti, rigori negati e le tante ammonizioni rifilate per i colpi presi.

Sono 14 i rigori negati agli azzurri nella stagione. Pesano i 2 rigori non dati da Massa contro l’Inter (XIV) ma non avevano meno valore i rigori negati contro la Juventus (Orsato alla XV) e il Milan (Doveri alla XXIV).

La classifica senza errori arbitrali 38 Giornata serie A

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Diff. Inter 94 Inter 78 -16 Milan 75 Bologna 70 +2 Juventus 71 Atalanta* 69 Atalanta* 69 Napoli 67 +14 Bologna 68 Milan 64 -11 Roma 63 Lazio 62 +1 Lazio 61 Juventus 61 -10 Fiorentina* 57 Roma 60 -3 Napoli 53 Fiorentina* 57 Torino 53 Torino 53 Genoa 49 Genoa 51 +2 Monza 45 Monza 47 +2 Lecce 38 Verona 42 +4 Verona 38 Empoli 39 +3 Udinese 37 Lecce 38 Cagliari 36 Cagliari 37 +1 Empoli 36 Udinese 36 -1 Frosinone 35 Frosinone 35 Sassuolo 30 Sassuolo 32 +2 Salernitana 17 Salernitana 19 +2

*Una gara in meno

