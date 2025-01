Classifica senza errori arbitrali 21° giornata serie A 2024 – 2025

Gli azzurri penalizzati per la decima volta in campionato ma conquistano tre punti fondamentali.

Mitico, quasi leggendario il primato del Napoli nonostante i tanti errori arbitrali subiti. Disastroso Colombo a Bergamo. Il Napoli penalizzato per la decima volta in 21 giornate di campionato, la seconda volta con l’arbitro comasco. Ma questo capita quando non hai giornali e tivvù per far valere le tue mille ragioni.

Atalanta – Napoli 2 – 3, Colombo (Di Paolo – Di Bello).

Dopo Napoli – Lazio XV giornata (fallaccio su Kvaratskhelia, rigore negato e norma del vantaggio disattesa), Colombo ritrova ancora una volta il Napoli e ne combina di tutti i colori.

Pessima la gestione arbitrale che ha rischiato di alterare l’esito finale della gara di Bergamo. L’ammonizione di Neres al 42’ per il fallo subito è scandalosa. Nel contrasto con Bellanova, con piede a martello, l’arbitro Colombo riesce ad ammonire l’azzurro invece di espellere il giocatore orobico. Inspiegabile il mancato intervento del VAR. Per l’azzurro si è trattato di un cartellino giallo che ne ha condizionato tutta la prestazione successiva. Non a caso Neres sarà sostituito al 73’ da Spinazzola. Bellanova non risulterà nemmeno fra i giocatori ammoni a fine gara.

Incredibili la serie di falli e trattenute rimaste impunite di Hien ai danni di Lukaku. Solo all’85’ Hien è ammonito per fallo su Simeone. Gratuito il cartellino giallo mostrato a McTominay.

Classifica senza errori arbitrali 21 giornata serie A

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Napoli 50 Napoli 50 Inter* 47 Inter* 43 -4 Atalanta 43 Atalanta* 40 -3 Lazio 39 Lazio 37 -2 Juventus 37 Bologna* 33 Bologna* 33 Fiorentina* 32 -1 Fiorentina* 33 Juventus* 30 -7 Milan* 31 Udinese 30 +4 Roma 27 Milan* 29 -2 Udinese 26 Roma 29 +2 Genoa 23 Como 24 +2 Torino 23 Torino 24 +1 Como 22 Cagliari 23 +2 Cagliari 21 Genoa 22 -1 Empoli 20 Parma 21 +1 Lecce 20 Empoli 20 Parma 20 Lecce 20 Verona 19 Venezia 19 +4 Venezia 15 Verona 15 -4 Monza 13 Monza 13

* Una gara in meno.

