CorrSport – Napoli, ore decisive per l’acquisto di Garnacho

Il ds Manna ha incontrato a Milano i dirigenti del Manchester United. La distanza economica si è ridotta

Il Napoli fa sul serio per Alejandro Garnacho. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di ieri si è tenuto un importante vertice di mercato a Milano tra il ds Giovanni Manna e Matt Hargreaves, dirigente del Manchester United.

L’incontro, avvenuto durante un pranzo di lavoro, ha permesso alle parti di avvicinare le proprie posizioni. Il club inglese, che deve fare i conti con il Fair Play finanziario, avrebbe aperto alla cessione del talento argentino classe 2004, ma la distanza economica resta ancora da colmare: il Napoli è arrivato a offrire 50 milioni di euro più bonus (che potrebbero far salire la cifra fino a 55), mentre lo United ne chiede 65 in sterline.

Sul fronte tecnico, Antonio Conte avrebbe indicato proprio Garnacho come profilo ideale per sostituire Kvaratskhelia. L’esterno della Seleccion, che sui social vanta già 12 milioni di follower, rappresenterebbe un investimento in linea con la politica societaria del club: giovane età, ampi margini di miglioramento e potenziale rivalutazione futura.

La trattativa, però, non è semplice: oltre alla questione economica, c’è da superare la concorrenza del Chelsea. Manna sarebbe pronto a volare a Manchester se necessario per provare a chiudere l’operazione, consapevole dell’importanza del colpo per una squadra che con Conte ha già conquistato 50 punti in campionato con 15 vittorie.