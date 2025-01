SKY – Garnacho, niente accordo: i dirigenti dello United lasciano Milano

Secondo summit tra Napoli e Manchester United per l’argentino. Di Marzio rivela: Red Devils scesi a 65 milioni, azzurri fermi a 55. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni.

La trattativa tra il Napoli e il Manchester United per Alejandro Garnacho resta in stand-by. Secondo quanto riportato da Sky Sport attraverso Gianluca Di Marzio, il secondo incontro tra le dirigenze non ha portato alla fumata bianca sperata.

L’esperto di mercato ha fornito importanti dettagli sulla negoziazione: “Il Napoli continua a lavorare con il Manchester United per provare a portare Garnacho in Italia. I Red Devils hanno ridimensionato le proprie richieste, passando dai 75 milioni iniziali a una cifra intorno ai 65 milioni dopo il primo incontro di martedì 21 gennaio”.

Sulla posizione del club azzurro, Di Marzio ha precisato: “Attualmente, il Napoli si mantiene su un’offerta tra i 50 e i 55 milioni. La distanza tra le parti si è ridotta, ma nel secondo incontro non si è arrivati a un accordo definitivo dal punto di vista economico”.

“I dirigenti dei Red Devils lasceranno Milano per tornare in Inghilterra. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di trovare un’intesa economica”, ha concluso il giornalista di Sky Sport.