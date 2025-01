Napoli, Di Marzio: “Ripartita la trattativa per Adeyemi del Dortmund”

Dopo il trasferimento di Kvaratskhelia al PSG, il club azzurro torna alla carica per l’attaccante del Borussia Dortmund. Retroscena sulla trattativa e gli ultimi sviluppi.

Il Napoli accelera sul mercato per il dopo Kvaratskhelia. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Gianluca Di Marzio, la dirigenza azzurra ha riaperto i canali di comunicazione con l’entourage di Karim Adeyemi, talento classe 2002 del Borussia Dortmund.

La redazione di Sky Sport ha svelato i dettagli della nuova offensiva partenopea. Sfumato l’obiettivo Garnacho, il direttore sportivo Giovanni Manna ha immediatamente virato sul gioiello tedesco, individuato come il profilo ideale per non far rimpiangere il georgiano, approdato al Paris Saint-Germain.

“Il Napoli ha riattivato i contatti nelle ultime ore, parlando direttamente con il padre del giocatore”, rivela Di Marzio sul proprio portale. La situazione, tuttavia, presenta ancora degli ostacoli da superare: “La preferenza dell’entourage sarebbe quella di non muoversi prima dell’estate, ma la dirigenza azzurra sta lavorando per ottenere un via libera che permetterebbe di avviare una trattativa ufficiale con il club tedesco”.

Il forcing del Napoli rappresenta un cambio di strategia significativo dopo il primo rifiuto ricevuto nei giorni scorsi. Adeyemi, attaccante veloce e tecnico, potrebbe rappresentare il colpo di mercato necessario per rilanciare le ambizioni della squadra nel momento più delicato della stagione.