Manna incontra gli agenti di Dorgu: I dettagli

Il ds azzurro ha avuto un summit con i rappresentanti del talento danese del Lecce. Il club partenopeo pronto a superare la concorrenza del Manchester United con una strategia precisa.

Il Napoli fa sul serio per Patrick Dorgu. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha incontrato a pranzo gli agenti del talento classe 2004, facendo un importante passo avanti nella trattativa.

L’esterno danese, attualmente in forza al Lecce, è finito nel mirino di diversi club europei, tra cui il Manchester United. I Red Devils hanno già mosso passi concreti, presentando un’offerta di 30 milioni di euro per l’acquisto immediato del giocatore, proposta che il club salentino ha rispedito al mittente.

La strategia del Napoli, orchestrata da Aurelio De Laurentiis e Manna, si sta rivelando più raffinata: gli azzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto 35 milioni di euro con una formula che permetterebbe al Lecce di trattenere il giocatore fino al termine della stagione. Un’operazione che soddisferebbe tutte le parti coinvolte e anticiperebbe possibili aste estive.

Durante il pranzo con gli agenti, Manna ha iniziato a discutere i termini dell’eventuale contratto, in attesa di avviare i contatti ufficiali con il Lecce. Il giocatore rappresenterebbe un rinforzo importante per il progetto tecnico di Antonio Conte, che ha espressamente richiesto il suo acquisto per rafforzare la fascia sinistra della squadra.